Gobernadora de BC dice mantener coordinación con EU, y minimiza retiro de Visa.

A tres meses de que le retiraran su visa, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, afirmó que mantiene comunicación y coordinación con el gobierno de Estados Unidos en un intento por reactivarla y al mismo tiempo para analizar de manera conjunta el nuevo aviso que emitió ese país para no visitar esa entidad por la violencia que se registra.

Entrevistada en el Senado, la mandataria estatal evitó dar detalles sobre el motivo de la medida, pero subrayó que seguirá desempeñando sus funciones con transparencia y rectitud.

“Ahí estamos, ahí estamos, con mucha coordinación con el gobierno de Estados Unidos y vamos a seguir trabajando siempre con la frente en alto y la conciencia bien tranquila”, expresó.

El 10 de mayo pasado, la gobernadora de Baja California, y su esposo, Carlos Torres Torres, quien se desempeña como coordinador de Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Tijuana, informaron que les fue revocada la visa de turista para Estados Unidos, sin previo aviso ni explicación oficial por parte de las autoridades estadounidenses .

La mandataria estatal insistió que no hay nada que ocultar y aseguró tener la conciencia tranquila ante los cuestionamientos sobre presuntas investigaciones en Estados Unidos e incluso ha señalado que no se requiere la visa para gobernar.

“Yo tengo la consciencia tranquila, sé que esto es cuestión de tiempo y con la frente en alto vamos a seguir trabajando. Respeto mucho la soberanía de Estados Unidos y vamos a seguir trabajando en coordinación”, insistió.

En ninguna parte –agregó--dice que un gobernador tiene que tener visa, en primer lugar. Hay millones de mexicanas y mexicanos, de bajacalifornianos, que han vivido sin visa toda su vida. Yo estoy muy tranquila con la frente en alto. Aquí de frente he continuado con mi agenda pública como siempre.

La gobernadora ha dicho desconocer toda la información y dijo estar tranquila ante las versiones que circulan en redes sociales sobre una supuesta investigación que haya en su contra en el país vecino.