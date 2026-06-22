De migración a maquiladoras: senadora Olga Sosa y Colef acuerdan impulsar investigaciones fronterizas en el Senado

Investigaciones fronterizas La senadora Olga Sosa y el Colegio de la Frontera acordaron impulsar la investigación de las problemáticas de la frontera norte. (Especial)

La senadora Olga Patricia Sosa Ruiz y especialistas del Colegio de la Frontera Norte (Colef) acordaron fortalecer la colaboración institucional para llevar al Senado de la República investigaciones sobre temas sociales, económicos, laborales y ambientales que impactan a la frontera de Tamaulipas.

Durante una reunión de trabajo realizada en la sede del Colef en Matamoros, investigadores y directivos del organismo descentralizado del Gobierno Federal expusieron diversos estudios relacionados con la dinámica fronteriza entre México y Estados Unidos, con el objetivo de que estos análisis puedan traducirse en propuestas legislativas y políticas públicas.

La legisladora de Morena, quien se desempeña como secretaria de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte en el Senado, destacó la relevancia del trabajo científico que realiza el Colegio de la Frontera Norte para comprender y atender los desafíos que enfrenta la región.

Colef busca que investigaciones se conviertan en políticas públicas

El director del Colef, Xavier Olivera, señaló que uno de los principales acuerdos alcanzados consiste en abrir espacios para que las investigaciones desarrolladas por la institución sean presentadas ante el Senado.

“Uno de los acuerdos es la posibilidad de poder presentar la investigación que realizamos sobre la frontera de Tamaulipas en el Senado y que eso pueda traducirse al final en propuestas legislativas y en políticas públicas”, afirmó.

Entre los temas analizados durante el encuentro destacaron las condiciones laborales en el sector manufacturero, la participación de las mujeres en las maquiladoras, la estructura sindical regional, los fenómenos migratorios y la prevención de la violencia de género.

Por su parte, Olga Sosa expresó su reconocimiento a las aportaciones académicas del organismo y reiteró su disposición para impulsar desde el Senado iniciativas que contribuyan al bienestar de las familias fronterizas.

¿Qué es el Colegio de la Frontera Norte?

El Colegio de la Frontera Norte (Colef) es una institución de investigación y docencia especializada en el estudio de los fenómenos que ocurren en la frontera entre México y Estados Unidos. Su misión es generar conocimiento científico, formar recursos humanos de alto nivel y colaborar con instituciones públicas y privadas para impulsar el desarrollo regional.

A través de sus distintas unidades académicas, el Colef analiza temas relacionados con migración, economía, desarrollo urbano, seguridad, relaciones binacionales y mercado laboral.

¿Qué investiga el Colef en Matamoros?

La Unidad Matamoros del Colegio de la Frontera Norte concentra sus estudios en los fenómenos sociales, económicos, laborales y ambientales que caracterizan a la frontera de Tamaulipas y su relación con Texas.

Entre sus principales líneas de investigación destacan:

•⁠ ⁠Migración internacional y espacios transnacionales.

•⁠ ⁠Derechos humanos y procesos de repatriación.

•⁠ ⁠Sindicatos, maquiladoras y género.

•⁠ ⁠Condiciones laborales en la industria manufacturera.

•⁠ ⁠Desarrollo territorial e infraestructura fronteriza.

•⁠ ⁠Planeación urbana y sector agrícola.

•⁠ ⁠Cultura, violencia y relaciones México-Estados Unidos.

•⁠ ⁠Prevención de la violencia y seguridad ciudadana.

•⁠ ⁠Evolución del crimen organizado y seguridad transfronteriza.

•⁠ ⁠Participación de organizaciones de la sociedad civil.

Los investigadores consideran que estos estudios pueden servir como base para diseñar estrategias públicas que atiendan problemáticas clave de la frontera noreste del país y fortalezcan el desarrollo económico y social de la región.