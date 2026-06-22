Feminicidio de Jessica Magdalena: cronología del caso de la joven desaparecida en Guanajuato Fue localizada sin vida Jessica Magdalena tras más de 10 días de su desaparición

La Fiscalía de Guanajuato confirmó la localización sin vida de Jessica Magdalena, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 10 de junio.

Jessica Magdalena Ramos Trujillo, de 33 años, fue reportada como desaparecida el 10 de junio en León, Guanajuato, después de que sus familiares perdieran contacto con ella.

Cuatro días después de su desaparición, fue hallado el cuerpo de Jessica Magdalena en la comunidad La Loma con huellas de violencia y quemaduras. Sin embargo, fue hasta el domingo 21 de junio que la Fiscalía de Guanajuato confirmó su identidad.

Cronología del caso: ¿Qué se sabe sobre el feminicidio de Jessica Magdalena Ramos Trujillo?

Jessica Magdalena desapareció el 10 de junio en León, Guanajuato, en el paradero de camiones Europlaza de la colonia Valle de León, donde, de acuerdo con diferentes reportes, habría sido vista con su expareja.

Horas más tarde, ese mismo día, la familia de Jessica Magdalena habría perdido comunicación con ella, por lo que comenzaron a solicitar apoyo para localizarla, alertando a las autoridades, quienes emitieron una ficha de búsqueda del Protocolo Alba.

Cuatro días después de la desaparición, el 14 de junio, las autoridades recibieron la alerta por parte de ciudadanos sobre un cuerpo abandonado en la comunidad La Loma, la cual se ubica entre los límites de León y San Francisco del Rincón.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía de Guanajuato, el cuerpo hallado en una zona serrana de la comunidad La Loma se encontraba envuelto en una cobija, presentando huellas de violencia y quemaduras.

Tras la localización del cuerpo, la Unidad de Identificación de Personas Fallecidas (UIPF) realizó pruebas en materia de genética forense, lofoscopía, antropología y odontología forense para determinar que este correspondía con la identidad de Jessica Magdalena.

Tras la confirmación de identidad del cuerpo, el 21 de junio, el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Personas Desaparecidas activó el protocolo de Notificación de Alto Impacto para informar a los familiares. Un día después, el 22 de junio, se desactivó el Protocolo Alba Guanajuato de Jessica Magdalena.

Por su parte, la familia de Jessica Magdalena había realizado diferentes movilizaciones sociales el 20 de junio para exigir su pronta localización con vida.

Asimismo, familiares de Jessica Magdalena señalan a su expareja como presunto responsable de los hechos. Sin embargo, la Fiscalía de Guanajuato no ha confirmado esta información, mientras que ha indicado que agotará todas las líneas de investigación posibles para dar con los responsables de su muerte.

¿Quién es Jessica Magdalena Ramos Trujillo?

Jessica Magdalena Ramos Trujillo desapareció el pasado 10 de junio en León, Guanajuato, tras ser vista por última vez en el paradero de camiones Europlaza de la colonia Valle de León.

De acuerdo con su ficha de búsqueda, Jessica Magdalena medía 1.57 metros, tenía cabello castaño claro, ojos redondos color café oscuro y tenía varios tatuajes en brazos, espalda y pierna izquierda. Mientras que sus familiares señalaron que Jessica Magdalena era madre de un menor.