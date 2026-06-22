Reino Unido se incorpora al TIPAT y fortalece la relación comercial con México

México - Reino Unido

A partir del 22 de junio de 2026 entró en vigor la adhesión del Reino Unido al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), luego de que México concluyera el proceso de ratificación correspondiente. Con ello, ambos países podrán aplicar entre sí las disposiciones contempladas en este acuerdo comercial.

Las secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores informaron que esta incorporación abre una nueva etapa en la relación económica entre México y el Reino Unido, al facilitar un mayor intercambio comercial y de inversión bajo un marco común de reglas.

El TIPAT reúne actualmente a 12 economías de América, Asia, Oceanía y Europa. Además de México y el Reino Unido, forman parte del acuerdo Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. México participa como miembro fundador desde que el tratado entró en vigor en el país el 30 de diciembre de 2018.

Actualmente, el intercambio comercial entre México y el Reino Unido se concentra en bienes de alto valor agregado, como maquinaria, equipo industrial, vehículos y autopartes. Con la entrada en vigor de la adhesión británica, los productos industriales y agroalimentarios entre ambas naciones quedarán libres de aranceles, lo que permitirá ampliar las oportunidades comerciales.

Otro de los aspectos destacados es la aplicación de las reglas de acumulación de origen, mecanismo que facilitará una mayor integración de México y el Reino Unido en sus respectivas cadenas de valor y fortalecerá la participación de empresas de ambos países en distintos procesos productivos.

Las autoridades señalaron que este esquema también puede impulsar sectores considerados prioritarios dentro del Plan México, entre ellos el automotriz, aeroespacial y farmacéutico, mediante nuevas inversiones y la transferencia de tecnología que contribuya a incrementar la capacidad productiva nacional.

La entrada del Reino Unido al TIPAT ocurre en un contexto internacional marcado por la reorganización de las cadenas de suministro y la búsqueda de mercados más diversificados. En este escenario, el acuerdo fortalece la posición de México como plataforma global de comercio e inversión y amplía sus vínculos económicos con Europa, Asia-Pacífico y América.

De acuerdo con la información oficial, el intercambio comercial y de inversión entre México y el Reino Unido alcanzó los 6 mil 293 millones de dólares durante 2025, cifra que podría crecer con la aplicación de los beneficios contemplados en el tratado.