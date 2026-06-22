Segunda oleada de licencias en Morena y aliados rumbo al 2027

Karen Castrejón se alista para buscar coordinación estatal de Guerrero

Con el registro para elegir a los coordinadores estatales de Morena en marcha, senadores y diputados de Morena y sus aliados PVEM y PT protagonizan una segunda desbandada en el Congreso para buscar una de las 17 candidaturas de su movimiento rumbo a las elecciones del 2027.

De entrada la presidenta del Partido Verde Ecologista de México, Karen Castrejón anunció su registro para contender por la coordinación de defensa de la transformación en el estado de Guerrero.

Además este lunes en la gaceta parlamentaria de la Comisión Permanente, se da cuenta de 10 licencias que serán tramitada este martes en la sesión de este órgano legislativo.

Con ello, varios legisladores como la Diputada Julia Arcelia Olguín Serna, de Morena pidió separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 21 de junio de 2026 para buscar la nominación en Zacatecas.

Para Aguascalientes, la Senadora, Nora Ruvalcaba Gámez, también de Morena, pide separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 22 de junio de 2026.

La ex presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera, de Morena va por la candidatura en Tlaxcala y pide licencia a partir del 23 de junio de 2026.

Para buscar la coordinación de la Defensa de la transformación en Michoacán pide licencia la senadora, Reyna Celeste Ascencio Ortega.

En pos de la candidatura de Morena al gobierno de Querétaro, la senadora Beatriz Robles Gutiérrez y el y diputado, Gilberto Herrera Ruiz, solicitan separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, también a partir del 23 de junio de 2026.

Para Colima, la diputada de Morena, Gricelda Valencia de la Mora mientras que el también diputado de Morena, José Narro Céspedes, va por la nominación de la 4T en Zacatecas.

La senadora Verónica Díaz Robles, muy cercana al gobernador David Monreal, igual busca la candidatura en Zacatecas.

Asimismo el diputado, Daniel Campos Plancarte, pide separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 30 de junio de 2026.