Milena Quiroga llevará la transformación de La Paz al diálogo con todo Baja California Sur

Milena Quiroga

Milena Quiroga Romero se registró este lunes para participar en el proceso interno mediante el cual el movimiento definirá a la persona que encabezará la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California Sur.

Tras formalizar su registro, Quiroga afirmó que inicia una nueva etapa de organización, diálogo y trabajo territorial, con el objetivo de recorrer los cinco municipios, escuchar a la ciudadanía y contribuir al fortalecimiento de la transformación en el estado.

“Como la única mujer aspirante por Baja California Sur, lo hago con orgullo, con responsabilidad y con la convicción de seguir aportando al proyecto de transformación que millones de mexicanas y mexicanos han construido durante los últimos años. Amo profundamente a Baja California Sur y creo que este es momento de fortalecer la organización de nuestro movimiento desde el territorio, junto al pueblo y con unidad”, expresó.

Milena Quiroga subrayó que este proceso no se trata de proyectos personales, sino de una tarea colectiva para seguir defendiendo una forma de gobernar basada en principios: honestidad, resultados y amor por el pueblo.

Como parte de esta nueva etapa, anunció que iniciará una gira por los cinco municipios de Baja California Sur para escuchar preocupaciones, recoger propuestas y dialogar con distintos sectores de la sociedad. Dijo que la transformación se construye desde abajo, en las colonias, comunidades, rancherías, barrios, puertos y zonas rurales, con organización y cercanía permanente.

La exalcaldesa de La Paz señaló que llega a este proceso con la experiencia de haber encabezado un gobierno municipal que enfrentó retos históricos y dejó resultados concretos en temas centrales para las familias, como agua, seguridad y atención a las causas.

En materia de agua, recordó que durante años se dijo que el problema era imposible de resolver. Hoy, afirmó, La Paz deja encaminada la Presa El Novillo, una obra estratégica que beneficiará a más de 250 mil personas; además, el municipio monitorea el 91% de sus pozos y ha reutilizado más de 30 millones de litros de agua mediante la Línea Púrpura.

En seguridad, destacó que La Paz recibió una corporación con enormes desafíos y hoy cuenta con la policía mejor pagada y mejor equipada de Baja California Sur, con incrementos salariales de hasta 43% para las y los elementos, además de elevar la certificación policial de 8% a 90%.

También resaltó la estrategia de atención a las causas, con la expansión de los Centros Impulso, que pasaron de 30 a más de 180 espacios activos, con una meta cercana al millón de atenciones para niñas, niños, jóvenes y familias del municipio.