Autoridades refuerzan trabajo conjunto para la protección de activistas y periodistas

En aras de reafirmar el trabajo coordinado con autoridades estatales, este viernes se realizó el Encuentro Nacional de Autoridades Encargadas de la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en la sede de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Al encuentro acudieron integrantes de la Junta de Gobierno del Mecanismo; de la Fiscalía General de la República (FGR); de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH); de la Guardia Nacional (GN) y del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección.

En la reunión, se habló en torno a los avances relativos a la aplicación de los estándares locales de libertad de expresión, derechos humanos y acceso a la justicia.

De la misma forma, la junta se enfocó en revisar la implementación del protocolo homologado de investigación en cuanto a delitos perpetrados contra la libertad de expresión.

Durante la sesión, destacó la intervención del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, quien señaló que el Gobierno de México trabaja diariamente en beneficio de la libertad de expresión de periodistas y comunicadores.