Tamaulipas, una frontera segura, moderna y competitiva: Américo Villarreal

El gobernador Américo Villarreal Anaya aseguró que Tamaulipas consolida como una frontera “segura, moderna y competitiva” y subrayó que esto se debe a los esfuerzos que hacen los “gobiernos de la transformación”.

El gobernador puso de realce que se cuenta con una estrategia integral que combina seguridad pública, infraestructura logística, desarrollo económico, fortalecimiento social y proyectos estratégicos impulsados de manera coordinada con el Gobierno de México. Ambos gobiernos, federal y estatal, aludió, están centrados principalmente en el bienestar de las personas; en que todos tengamos un desarrollo más justo, más equitativo y con mejores oportunidades.

Durante el programa Diálogos con Américo, enfatizó que los gobiernos del Humanismo Mexicano, como el de Tamaulipas, buscan mejores espacios seguros, impulsar el desarrollo de energía y comercio, de fuentes de trabajo, de mejores servicios públicos y mejores salarios para la población.

El mandatario dijo que, si bien la seguridad continúa siendo un reto permanente, Tamaulipas registra avances importantes, “se nos critica que decimos que no hay pendientes; nunca hemos dicho eso, es una condición que merece nuestra atención diaria, siguiendo los cuatro lineamientos —atención a las causas, fortalecimiento de las corporaciones de seguridad, inteligencia y coordinación interinstitucional— que nos ha dado nuestra presidenta y que debemos atender”.

En la emisión transmitida por el Sistema Estatal de Radio y Televisión estatal, llamó a los tamaulipecos y tamaulipecas a recordar “cómo estaba el estado hace cuatro o seis años”.

Américo

Una carretera rivereña

El gobernador Villarreal anunció el fortalecimiento del esquema de Estaciones Seguras sobre la Carretera Ribereña que va de Matamoros a Nuevo Laredo, con el objetivo de garantizar seguridad y movilidad.

Detalló que el proyecto contempla 15 Estaciones Seguras —una cada 25 kilómetros— equipadas con personal permanente, dormitorios, comunicación y capacidad de respuesta inmediata de entre cinco y diez minutos ante emergencias, en atención permanente al 911.

Enfatizó la importancia de esta vía para alentar el comercio internacional, “máxime que ahora muchos trámites deberán hacerse en Nuevo Laredo, donde ya se encuentra la Dirección General de Aduanas”.

Villarreal Anaya dijo que la percepción de seguridad no depende únicamente del patrullaje o de la presencia policial, sino también de la recuperación del entorno urbano, de la reconstrucción del tejido social y de respeto al Estado de Derecho.

La economía

Villarreal destacó que Tamaulipas se consolida como el principal eje logístico y comercial MéxicoEU y precisó que el estado concentra el 44 por ciento del intercambio comercial terrestre y el 54 por ciento del ferroviario; Nuevo Laredo moviliza cerca del 70 por ciento del intercambio comercial terrestre, lo que ha impulsado inversiones estratégicas en infraestructura aduanera y logística. En este marco, presumió la construcción de la sede de la Dirección General de Aduanas en Nuevo Laredo, iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y consolidada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Dijo además que las cinco aduanas fronterizas de Tamaulipas -que atienden sus 19 puentes fronterizos- fueron modernizadas mediante sistemas digitales, rayos X, rayos gamma y equipamiento especializado, con inversiones superiores a los 10 mil millones de pesos, y que ya se cuenta con las autorizaciones para ampliar de ocho a 18 carriles el Puente de Libre Comercio en Nuevo Laredo, municipio por donde cruzan 17 mil tractocamiones diarios en ambos sentidos.

“Y ahora estamos en este esfuerzo, en la zona fronteriza, de acercar el Puerto del Norte, el Puerto de Matamoros, que sería el puerto más cercano a la Unión Americana”, agregó, “en ese sentido, que no sólo nos transformemos en el primer lugar a nivel nacional en intercambio vía tractocamión y ferroviaria, sino también a través de los puertos de altura”.

“Somos un estado bendecido en ese sentido de la oportunidad de este intercambio económico, también con yacimientos de placas de formación terrestre que compartimos con áreas de Estados Unidos en la frontera, que ha quedado plenamente probado, como es la región de Eagle Pass, en su potencialidad de petrolíferos y gas”, comentó.

En el ámbito agroindustrial, Villarreal Anaya destacó el proceso de tecnificación de más de 300 mil hectáreas en los distritos de riego 025 y 026, con inversiones superiores a los cuatro mil 500 millones de pesos. Indicó que el objetivo es diversificar cultivos, mejorar la productividad agrícola y generar mayor calidad y valor agregado para los productores tamaulipecos.

En ese sentido, anunció el impulso a proyectos de biocombustibles a partir de sorgo rojo para producir etanol -que se usa como combustible, por ejemplo, en aviones- a fin de dar un valor agregado a su producción agrícola.

Villarreal Anaya indicó que, con respaldo de la presidenta Sheinbaum, Tamaulipas avanza en programas de vivienda, electrificación, agua potable y desarrollo social. Indicó que el estado pasó de 60 mil a 84 mil viviendas autorizadas y que se busca que en esta administración se logre contar con el 100 por ciento de electrificación en el estado.

El mandatario sostuvo que Tamaulipas seguirá fortaleciendo infraestructura, seguridad y desarrollo económico para consolidarse como una frontera moderna, competitiva y con bienestar social. En el marco del 10 de Mayo, el gobernador Américo Villarreal realizó un amplio reconocimiento a las madres tamaulipecas.