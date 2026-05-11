Cae líder de célula afín al “Cártel de Noroeste” en Nuevo León

Detenido José Antonio "N". (SSPC)

Fue detenido José Antonio “N”, identificado como líder de una célula afín al “Cártel del Noroeste”, relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita y contrabando de combustible proveniente de Estados Unidos, en Nuevo León.

Las autoridades identificaron diversos inmuebles en San Pedro Garza García, Monterrey y Allende, relacionados a actividades delictivas cometidas por este sujeto.

Mediante un despliegue coordinado, se ejecutaron las órdenes de cateo, donde fue detenido José Antonio “N”, de 39 años, así como una mujer de 41 años. Además, se aseguraron dosis de droga, dinero en efectivo, siete tigres, 11 vehículos, seis motocicletas, nueve armas de fuego cortas, un arma de fuego larga, cartuchos, equipos de cómputo y diversa documentación.