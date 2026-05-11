Reparto de Utilidades 2026: ¿Quiénes deben recibirla y cuál es la fecha límite?

Reparto de Utilidades Las personas trabajadoras mexicanas deberán recibir este beneficio durante mayo o junio.

El reparto de utilidades, también conocido como Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), es un derecho laboral establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123 y regulado por la Ley Federal del Trabajo. Este beneficio obliga a los empleadores a compartir un porcentaje de las ganancias generadas en el año fiscal anterior con sus trabajadores, esto es lo que tienes que saber sobre si a ti te corresponde este beneficio.

¿Quiénes deben recibir el pago de utilidades en México este 2026?

De acuerdo con la legislación laboral y los lineamientos difundidos por autoridades laborales, tienen derecho al reparto de utilidades:

Trabajadores activos.

Trabajadores eventuales o de planta que hayan laborado al menos 60 días durante el año fiscal correspondiente.

Ex trabajadores que cumplan con el requisito mínimo de días laborados.

Personas con incapacidad temporal, así como quienes estén en licencia de maternidad o paternidad, cuando cumplan los requisitos legales.

¿Cuánto se debe recibir del Reparto de Utilidades 2026?

El cálculo del monto a recibir se basa en dos criterios principales: los días trabajados y el salario percibido durante el año, conforme a lo previsto en la LFT.

¿Cuál es la fecha límite de pago en 2026?

Para el ejercicio correspondiente a 2025, cuyo pago se realiza en 2026, las fechas límite se mantienen conforme a la Ley Federal del Trabajo:

Empresas (personas morales) : deben pagar las utilidades a más tardar el 30 de mayo de 2026.

: deben pagar las utilidades a más tardar el 30 de mayo de 2026. Personas físicas con actividad empresarial: la fecha límite es el 29 de junio de 2026.

Estas fechas responden a los plazos establecidos para la presentación de la declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria, ya que el reparto debe efectuarse dentro de los 60 días posteriores a dicha declaración.

¿Qué hacer si no se reciben las utilidades?

Las autoridades laborales, particularmente la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, ofrecen orientación y asesoría gratuita a trabajadores que no reciban el pago en tiempo y forma.

En caso de incumplimiento, los empleadores pueden enfrentar sanciones previstas en la Ley Federal del Trabajo.