Sheinbaum se compromete a llevar el tren maya a Guatemala y Belice

México y Guatemala afianzan compromisos en materia de energía, transporte y seguridad En la cumbre que sostuvieron en el norte del país centroamericano, se trataron temas de seguridad, energía, medioambiente y cooperación para el desarrollo

Este viernes, se llevó a cabo el primer encuentro entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, en el cual se entabló un diálogo relacionado con asuntos de seguridad, energía, medioambiente y cooperación para el desarrollo.

Esta junta, que tuvo lugar en el norte del país centroamericano, representa la primera ocasión que ambos mandatarios se reúnen desde que asumieron sus respectivos cargos el año pasado.

Al respecto, Sheinbaum comentó que esta visita había servido para reafirmar “compromisos concretos” y que, entre ambas naciones, hay un vínculo que se ha forjado a partir de “las huellas profundas de nuestras culturas originarias”, las cuales se hermanan por “siglos de lucha por la independencia”.

En la misma vena, la presidenta de México destacó: “Nos unen sobre todo las causas de nuestro presente: la justicia social, la igualdad, la democracia y el bienestar de nuestros pueblos. Lo que ocurre de un lado [de la frontera], repercute en el otro”.

La presidenta Claudia Sheinbaum arribó a Petén, #Guatemala, donde fue recibida por el canciller Carlos Ramiro Martínez. pic.twitter.com/Am9aCJ92CC — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) August 15, 2025

El canciller Juan Ramón de la Fuente, quien se encargó el día anterior de afinar los pormenores de la visita, recibió al pie de la escalinata en el Aeropuerto de Petén a la jefa del Ejecutivo que había partido de Chetumal.

El itinerario de esta cumbre sostenida entre México y Guatemala contempla el traslado de los dos gobernantes hacia Calakmul, Campeche, con motivo de una nueva reunión a la que se integrará el primer ministro de Belice, Johnny Briceño. De igual forma, el canciller mexicano estará presente en este encuentro trilateral subsecuente.