Sheinbaum afirma que Estados Unidos no ha brindado una respuestas acerca de los migrantes que han muertos en la custodia de ICE

Claudia Sheinbaum EFE/Mario Guzmán (Mario Guzmán/EFE)

En relación a los migrantes mexicanos que han muertos bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum, ha comentado que sigue sin haber una respuesta puntual, por lo que su Gobierno ha intensificado acciones diplomáticas y legales con el objetivo de exigir una aclaración.

La declaración de Sheinbaum se da tras el reporte del lunes por parte de la Cancillería mexicana en la que dieron a conocer de la muerte de otro connacional en un centro de detención en Luisiana. Con este falleciente, desde el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estado Unidos, se suman por lo menos 15 mexicanas y mexicanos que han sido privados de la vida en las instalaciones migratorias estadounidenses.

Antes esto, la mandataria, señaló que el tono diplomático con el que se dirigen a Washington ha sido elevado por parte de México. Además explicó que se escribió una carta muy fuerte y que el día de ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores le envió un comunicado al Gobierno de Estados Unidos

Asimismo, la presidenta comentó que de igual manera se ordenó que se refuerce la vigilancia consular en los centros de detención migratoria. Por ello a los cónsules en donde haya centros de detención de esta institución del Gobierno de Estados Unidos de ICE se les dio la instrucciones de que todos los días visiten los centros de detención. Anteriormente dicha actividad sólo la llevaban a cabo una vez a la semana, sin embargo ahora se les pidió que las visitas sean diarias “Si no es el cónsul de manera personal, una persona del consulado”, añadió Sheinbaum.

Por otro lado, a nivel nacional, también se están impulsando acciones legales que tienen el objetivo de que las autoridades estadounidenses esclarezcan estos hechos. Se ha solicitado la investigación, ya que eso es algo que le corresponde al gobierno de los Estados Unidos. Al mismo tiempo que también tienen que ser determinadas las condiciones en las que ocurrieron los fallecimientos.