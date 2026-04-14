Precio de la tortilla: ¿Qué se sabe del supuesto aumento a nivel nacional en México?

Tortilla El Consejo Nacional de la Tortilla advirtió por el incremento de competencia desleal así como de un déficit del 16% luego de tres años sin aumento de precio. (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Los efectos de la inflación continúan afectando diferentes sectores y el precio de la tortilla podría ser uno de ellos próximamente. Uno de los elementos más comunes de las cocinas y comidas a nivel nacional podría sufrir un ajuste próximamente, mismo que se ha mantenido en años recientes a pesar del alza generalizada.

¿Qué dijo el Consejo Nacional de la Tortilla sobre un aumento de precio?

Este martes 14 de abril, el presidenta del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López, advirtió que el precio estará aumentando en todo el país a partir de este miércoles 15 de abril entre 2 y 4 pesos, según los estados.

“Traemos arrastrando un déficit como del 16% desde hace 3 años a la fecha. Si nosotros aplicamos, va desde dos a cuatro pesos lo que podría ser el aumento. Esto lo decide cada uno.

Este déficit es en refacciones y papel alimenticio. Los programas sociales para los jóvenes hacen que la gente no quiera trabajar, entonces tienes que ofertar un mayor precio en el salario y esto afecta a la tortilla. Otro tema que he denunciado desde hace 28 años es la competencia desleal. Todos los días nacen más tortillerías sin la licencia de funcionamiento que debería tener para cumplir el precio de la tortilla. Y no hay forma de evitarlo, ya es tarde.

Hicimos una encuesta a nivel nacional. Ciudad de México y EDOMEX tienen los precios más bajos son como 47 centavos por tortilla. El más alto es de 32 pesos (por kilo) en Sonora, algunas partes de la franja fronteriza y dos estados más de la República porque hay temas muy especiales en esos estados en seguridad y ese tipo de cosas. Los lugares de alta inseguridad, los fletes son más caros y hay mas gastos en costos.

Claudia Sheinbaum descarta aumento en el precio de la tortilla

En contra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada acerca de este tema durante la conferencia matutina de este martes 14 de abril y destacó que el precio del maíz se encuentra en niveles “históricamente bajos” por lo que no habría ninguna razón para que aumente el costo.

“Ayer una persona que dijo que iba a aumentar el precio de la tortilla y no es cierto. No tiene ninguna razón para el aumento porque los granos de maíz están en el nivel más bajo yo creo que de la historia.

Ayer que vi esta declaración le hablé al secretario de SADER y le dije: Comunícate con esta persona y con todos los que tenemos el acuerdo, porque no hay ninguna razón para que suba el precio ni de otros productos.

¿Cómo es posible que el kilo de jitomate en las tiendas de lista esté en 20 pesos y en Walmart esté en 80? Hay algo raro ahí. Ningún comercializador de productos debe aprovecharse de una situación internacional para subir el precio de un producto."