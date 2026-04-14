Huelga Monte de Piedad: así puedes obtener un refrendo adicional gratis de tus prendas; requisitos y fechas

Nacional Monte de Piedad Algunos clientes tendrán la oportunidad de acceder a un refrendo extra durante la huelga y tener más tiempo para recuperarlas.

El conflicto laboral que mantiene el paro total de actividades en el Monte de Piedad amenaza con seguir durante todo el 2026 luego de más de seis meses desde que inició. Millones de personas siguen a la expectativa de la resolución de esta huelga mientras mantienen sus prendas empeñadas. Ante esta situación, la casa de empeño ha puesto a disposición un refrendo adicional para quienes cumplan los siguientes requisitos y condiciones.

Refrendo adicional gratis en Monte de Piedad: requisitos para solicitarlo

De acuerdo con el sitio oficial de la institución, para poder solicitar este beneficio, deberás contar con los siguientes requerimientos:

Que el contrato haya alcanzado su número máximo de refrendos o que se encuentre en su último mes de vencimiento

Que el contrato no cuente con refrendos establecidos en el acuerdo original

Que sean autos sin resguardos y aplicando en depósito y depósito de recuperación.

¿Para qué sirve el refrendo adicional en el Monte de Piedad?

Tener un refrendo extra en el Nacional Monte de Piedad durante la huelga implica una medida extraordinaria implementada por la institución para proteger a los clientes que tienen prendas empeñadas

El refrendo, en condiciones normales, es el pago que permite extender la vigencia del préstamo prendario y evitar que el artículo pase a proceso de venta. Durante el paro laboral, este refrendo adicional se otorgó junto con ampliaciones en los plazos de pago y comercialización, lo que significa que los bienes no pueden ser vendidos mientras dure este periodo extraordinario, aun cuando la boleta esté próxima a vencer .

Este mecanismo sirve principalmente para dar más tiempo a los usuarios y evitar la pérdida de sus prendas, considerando que las sucursales están cerradas y no hay atención presencial. Aun así, el refrendo sigue siendo relevante porque mantiene vigente el contrato del empeño y conserva los derechos del cliente sobre su objeto.

Puede realizarse por medios digitales o alternos, como aplicaciones, transferencias o pagos en establecimientos autorizados, y su cumplimiento permite que, una vez que termine la huelga, el usuario pueda recuperar su prenda sin que haya sido enviada a comercialización