Segob destaca avances en reforma electoral y programas sociales durante la “Conferencia del Pueblo”

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, informó sobre los avances en materia de reformas electorales, seguridad y programas sociales durante su participación en la llamada “Conferencia del Pueblo”, encabezada por la presidenta Sheinbaum.

Durante su intervención, la funcionaria subrayó que una de las principales prioridades del gobierno federal es fortalecer la democracia en el país mediante una reforma electoral que reduzca costos y privilegios dentro del sistema político. Explicó que esta iniciativa responde a los principios de austeridad impulsados por la actual administración, buscando un uso más eficiente de los recursos públicos.

Destacó que continúan las visitas casa por casa, cuyo objetivo es llevar servicios de salud a las y los adultos mayores de 65 años en adelante, al igual que atender a las personas con discapacidad como parte de los Programas del Bienestar. Los seguimientos a sus estados de salud se llevan a cabo sin importar si son o no derechohabientes del IMSS, ISSSTE o de algún otro sistema de seguridad social. A la fecha, el programa ha llegado a 342,189 hogares beneficiados.

Por otro lado, Rosa Icela Rodríguez, en referencia a las más de 540 ferias de la paz, también dio a conocer los resultados de los requerimientos planteados durante las visitas de vecinos, gracias a lo que se le ha brindado atención a más de 2,601,086 trámites y servicios. El 33 por ciento de dichos servicios se han tratado de temas que requieren atención médica, salud bucal, vacunas y entrega de medicamentos, mientras que el 27 por ciento corresponde a programas y actividades para jóvenes para su incorporación a la educación media superior, a la beca Rita Cetina y también a Jóvenes Construyendo el Futuro; el 25 por ciento tiene que ver con actividades comunitarias (trabajo social y tequios) y, por último, el 15 por ciento se trata de la incorporación a los distintos programas de bienestar del Gobierno de México.

Además, han sido recuperados 392 espacios públicos en conjunto con la comunidad y, por medio de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), se ha mejorado la imagen urbana de municipios como, por ejemplo, Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde fueron inaugurados 3 parques, un centro comunitario y un campo de beisbol. Por su parte, en Celaya se pavimentaron vialidades y se construyó un centro comunitario con cancha de usos múltiples y foro artístico para jóvenes.

A la fecha se han llevado a cabo más de 9 mil Jornadas por la Paz en todo el país, en donde alrededor de 2 millones 600 mil personas han hecho parte de todas las actividades culturales, deportivas, comunitarias, educativas y de fomento al empleo y emprendimiento.

Con el Tianguis de Bienestar, las secretarías de Gobernación, Hacienda, Defensa Nacional, Anticorrupción y Buen Gobierno, Aduanas, SAT, Guardia Nacional y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, esta implementación de tianguis ha llegado a 28 municipios y 81 localidades, y en tres estados fue de manera gratuita y con artículos de primera necesidad que han sido decomisados por aduanas.

También, a través de la Conade, que pertenece a la Secretaría de Educación, se entregó material deportivo en 39 municipios de dos entidades. Y el 16 de abril se inaugurará la Olimpiada Nacional Conade; y el día 26 se realizará la Clase Nacional de Beisbol y Softbol “Diamantes de Paz”.

A la fecha, con Atención a las Causas hemos brindado más de 5 millones 900 mil servicios y trámites en beneficio de más de 3 millones y medio de personas.