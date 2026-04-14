La Familia Michoacana detrás del secuestro del alcalde de Taxco y su padre: García Harfuch

Omar García Harfuch informa sobre el estado del presidente municipal de Taxco Un operativo conjunto entre fuerzas federales y autoridades estatales permitió localizar con vida a Juan Andrés Vega Carranza y a su padre, secuestrados días antes.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que el alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre fueron encontrados con vida tras un operativo desplegado luego de su desaparición el pasado 11 de abril.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario señaló que todo apunta a la participación del grupo criminal La Familia Michoacana, en un caso que activó la coordinación entre autoridades federales y estatales.

Desaparición del padre enciende las alertas

La desaparición comenzó con el padre del edil, Juan Vega Arredondo, quien fue interceptado mientras circulaba por la carretera Taxco-Cuernavaca.

De acuerdo con la información oficial, no hubo exigencia de rescate, lo que encendió las alertas entre las autoridades. Un día después, su vehículo fue localizado, lo que permitió iniciar un operativo de búsqueda más amplio.

Horas más tarde, el propio alcalde también fue reportado como no localizado, luego de intentar participar en las labores para ubicar a su padre. Esto llevó a intensificar las acciones con apoyo de inteligencia y despliegue en campo.

“Posteriormente, fueron trasladados vía aérea a Iguala, Guerrero, donde se confirmó su estado de salud, y la Fiscalía General del Estado de Guerrero realizó las valoraciones médicas y psicológicas correspondientes, además de recabar información para el desarrollo de las investigaciones”, añadió Harfuch.

Operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales

El operativo incluyó la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad, en coordinación con los gobiernos de Guerrero y del Estado de México.

También se utilizaron aeronaves, incluido un helicóptero del gobierno guerrerense y otro del Estado de México.

Las investigaciones permitieron ubicar posibles rutas de traslado hacia territorio mexiquense, donde finalmente ambas víctimas fueron localizadas y resguardadas por autoridades de esa entidad.

Posteriormente, fueron trasladadas por vía aérea a Iguala, Guerrero, donde se les practicaron valoraciones médicas y psicológicas.

Investigación en curso

García Harfuch explicó que las indagatorias continúan para identificar y detener a los responsables, además de que se revisan antecedentes de amenazas contra el alcalde, incluidas mantas que habían sido colocadas en su contra en ocasiones previas.

El caso ocurre en Taxco de Alarcón, uno de los principales destinos turísticos de Guerrero, que en fechas recientes registró alta afluencia durante Semana Santa, pero que también enfrenta la presencia de grupos criminales que disputan el control de la zona mediante extorsión y otros actos de violencia.