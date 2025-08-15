Van 13 criminales del Cártel del Pacífico detenidos en Q. Roo: Harfuch

Seguridad Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch y la presidenta Claudia Sheinbaum. (SSPC)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó que el incremento de las fuerzas de vigilancia y operativos en Quintana Roo, lograron la detención de 13 integrantes del Cártel del Pacífico en un período de 10 meses.

Además, en ese lapso se han capturado a más de tres mil criminales y se aseguraron mil 300 kilos de droga.

De las tres mil 258 personas detenidas en ese plazo, a todos se les señalan de delitos de alto impacto. En su proceso para imputación de crímenes, la Fiscalía General del Estado ha vinculado a más del 90 por ciento y se emitieron mil sentencias condenatorias.

Estos resultados, mencionó García Harfuch, derivaron en la disminución del 61 por ciento en la incidencia de los homicidios dolosos en lo que va del 2025. Además, el robo a transeúnte bajó en 22 por ciento, el robo de vehículo ocho por ciento y el robo a comercio seis por ciento.

Uno de los arrestos más importantes ocurrió en Playa del Carmen, donde se detuvo a María José, alias “Lorena”, jefa de plaza y del Cártel de Sinaloa en Tulum.

Además, en diferentes municipios, el Gabinete de Seguridad y las autoridades realizaron operativos en bares, con la finalidad de investigar delitos cometidos dentro de centros nocturnos.

Ahí se cumplimentaron tres órdenes de aprehensión de objetivos prioritarios en Mérida, Yucatán, por los delitos de homicidio calificado y extorsión, entre ellos, resalta Zacarías “N”, alias “El Skini”, líder de la célula “Los Skini”, generador de violencia en la zona hotelera de Cancún.

Asimismo, fueron arrestadas Brenda “N” y Mariana “N”, encargadas de recibir los depósitos de dinero, producto de las extorsiones.

También las autoridades capturaron a José Benjamín “N”, alias “Cuervo”, líder de la estructura criminal de “Los Compich”, considerado objetivo prioritario y uno de los criminales con mayor poder en Tulum.

En Playa del Carmen, fue detenido Bernardo Alejandro “N”, integrante del grupo criminal que se apoderó de los negocios de la construcción y alimentos en el Estado de México y que vendían los productos a sobreprecio al consumidor. Este hombre se había dado a la fuga cuando se implementó la “Operación Liberación” en la entidad mexiquense.

Por igual, en Playa del Carmen fueron detenidos ocho integrantes de un grupo delictivo donde se aseguraron 13 armas largas y cuatro armas cortas.

En ese sentido, García Harfuch detalló que sólo en el mes de julio fueron detenidas 94 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 432 kilos de droga.

Específicamente, en el municipio Benito Juárez, se desplegaron 11 operativos coordinados, donde fueron detenidas 28 personas, se aseguraron más de 200 kilos de droga, 22 armas de fuego y se rescataron a 20 mujeres víctimas de trata de personas.

Entre las detenciones en esta región destaca el operativo realizado donde se aseguró a David Ricardo “N”, quien cuenta con orden de aprehensión en Florida, Estados Unidos, por el delito de tráfico de armas.