Avances en modernización de la carretera Pochutla–Huatulco

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) informó sobre los avances de la modernización de la Carretera Federal 200, en el tramo que conecta San Pedro Pochutla con San María Huatulco, una obra que forma parte del eje carretero Salina Cruz-Zihuatanejo y que beneficiará de manera directa a más de 90 mil habitantes de la región.

Con una inversión proyectada de mil 300 millones de pesos para 2025, los trabajos abarcan 25.6 kilómetros e incluye labores de terracería, drenaje, pavimentación con base hidráulica y asfáltica, colocación de carpeta de concreto y señalización, con el objetivo de mejorar la conectividad, seguridad y las condiciones de trasporte en la Costa de Oaxaca.

El secretario de infraestructura, Jesús Esteva Medina, destacó que estas acciones buscan resolver problemas históricos de movilidad y brindar mejores condiciones a los habitantes y visitantes de la zona.

Para agilizar las maniobras, desde el pasado 12 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2025 se aplicará un paso intermitente en el tramo en construcción, además, se habilitó una ruta alterna únicamente para vehículos de hasta tres toneladas, que se conecta desde la Carretera Federal 200 hacia Santa María Huatulco, San Isidro Apango, San Miguel Figueroa y San Pedro Pochutla, reincorporándose en el Libramiento Pochutla.

La dependencia federal exhortó a la ciudadanía a planificar sus traslados con anticipación, atender los señalamientos viales y seguir las indicaciones del personal de obra con el fin de garantizar la seguridad durante el desarrollo del proyecto.