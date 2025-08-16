Para reforma electoral, Morena arranca el lunes giras de sus legisladores por cinco estados

CDMX — De cara a una iniciativa de reforma electoral que impulsa la jefa del Ejecutivo, y cuyo debate en tribunas del Congreso de la Unión será en 2026, Morena enviará a sus diputados a giras conformadas en 71 mil comités que se concentrarán en circunscripciones.

Para este domingo, el partido en el poder, que lidera Luisa María Alcalde Luján, ha convocado a sus legisladores -diputados y senadores- a reunión para resolver dudas sobre las actividades de los comités.

Crónica puede adelantar que la primera gira será en Puebla de Zaragoza, capital del estado de Puebla, en la Cuarta Circunscripción.

Casa Puebla será el punto de encuentro de un total de 55 diputadas y diputados.

De acuerdo con esa agenda, el diputado enlace será Juan Antonio González Hernández, quien encabezará un desayuno de bienvenida a las 9:00 horas.

A partir de las 11:00 horas, los legisladores se concentrarán en reunión privada.

El próximo miércoles, 34 diputadas y diputados se concentrarán en la Segunda Circunscripción, en León, Guanajuato, con el legislador enlace Ernesto Alejandro Prieto Gallardo.

El 23 de agosto, 47 legisladores acuden a la Quinta Circunscripción, en Toluca, Estado de México, con Pedro Mario Zenteno Santaella, presidente de la Comisión de Salud, como enlace.

En Guadalajara, Jalisco, el legislador enlace Alberto Maldonado Chavarín, se reúne con 51 diputados en la Primera Circunscripción.

Y en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 28 de agosto, el diputado enlace Joaquín Zebadúa Alva, encabeza la reunión con sus compañeros de partido, un total de 65 legisladores.