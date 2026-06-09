Solicita PAN a Cancillería y Economía informe sobre negociación del T-MEC

Las negociaciones para la revisión del T-MEC están en marcha entre México, Estados Unidos y Canadá (Agencia EFE)

En medio de las negociaciones que están en marcha, el PAN en el Senado solicitó a las secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores entregar un informe detallado a la Cámara Alta sobre el estado del proceso de la revisión formal del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), los temas prioritarios de negociación y los posibles impactos para la economía nacional.

A través de una carta dirigida a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, con copia a ambas dependencias federales, el senador del PAN, Marko Cortés Mendoza, pidió que el Poder Legislativo sea informado de manera oportuna antes de la revisión prevista para el 1 de julio de 2026 y que, una vez concluida, también se entregue un reporte con las posiciones oficiales de las partes involucradas y una evaluación de sus resultados.

Argumentó que la revisión del T-MEC representa uno de los procesos más relevantes para el futuro económico del país, debido a que millones de empleos, inversiones productivas, cadenas de suministro y oportunidades de crecimiento dependen de la correcta implementación del acuerdo comercial.

En la misiva, Cortés advierte que asuntos como el comercio exterior, la seguridad, la migración, el nearshoring, el comercio digital, la inteligencia artificial y la competitividad forman parte de la agenda bilateral y regional que tendrá efectos directos sobre el desarrollo económico de México.

El legislador recordó que la Comisión de Libre Comercio, integrada por representantes de México, Estados Unidos y Canadá responsables de la política comercial, sostendrá una “revisión conjunta” del funcionamiento del tratado conforme al artículo 34.7 del T-MEC, relativo a la revisión y extensión de su vigencia.

Durante ese proceso, explicó, las partes podrán analizar recomendaciones, valorar posibles medidas y adoptar decisiones sobre el futuro del acuerdo, por lo que consideró indispensable que el Senado cuente con información suficiente para ejercer sus facultades de seguimiento y control.

Marko Cortés sostuvo que la entrega periódica de informes fortalecería la transparencia y el control parlamentario sobre uno de los instrumentos más importantes de la política comercial exterior de México, además de permitir una mayor supervisión legislativa de un proceso que impactará la relación económica con sus principales socios comerciales.

Con esta petición, el senador busca que el Congreso tenga un papel más activo en el seguimiento de la revisión del T-MEC, en un contexto en el que las decisiones que se adopten podrían influir en la estabilidad de las exportaciones, la atracción de inversiones y la competitividad del país en los próximos años.