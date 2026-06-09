Cancelan protesta nacional de trabajadores del IMSS Bienestar tras acuerdo con autoridades

Protesta trabajadores del IMSS 2024 Imagen de Apoyo (Crónica de Hoy)

Trabajadores basificados y por contrato del OPD IMSS Bienestar y de Salud Rectoría de los Estados suspendieron la movilización nacional que habían convocado para este miércoles 10 de junio, luego de alcanzar acuerdos preliminares con autoridades federales que abrieron una ruta de negociación sobre sus exigencias laborales.

La protesta contemplaba el cierre de oficinas federales y estatales del OPD IMSS Bienestar en todo el país y buscaba evidenciar el malestar del personal de salud ante lo que calificaron como un manejo incompetente de la institución, abusos de autoridad y violaciones a sus derechos laborales.

Bajo la consigna de que “no solo los maestros están mal; en salud estamos peor”, trabajadores de distintas entidades habían anunciado acciones simultáneas en las Coordinaciones Estatales del organismo para exigir respuestas a problemáticas que, aseguraban, afectan tanto a empleados con base como a quienes laboran bajo contrato.

Sin embargo, antes del arranque de las protestas, las representaciones sindicales informaron que la jornada nacional quedaba cancelada debido a los acuerdos alcanzados a nivel federal con las autoridades competentes.

De acuerdo con el posicionamiento difundido por los trabajadores, dichos acuerdos permiten abrir una vía institucional de diálogo y atención a las demandas planteadas, por lo que optaron por suspender temporalmente las acciones de protesta previstas para esta semana.

Pese a ello, el mensaje dejó claro que el inconformismo dentro del sistema de salud permanece. La convocatoria original surgió como una respuesta al descontento acumulado por parte del personal, que denuncia irregularidades administrativas y condiciones laborales que consideran injustas.

Las organizaciones involucradas reconocieron la participación y disposición de miles de trabajadores que se preparaban para sumarse a la movilización en distintos estados del país. También agradecieron el respaldo mostrado en defensa de los derechos laborales y del fortalecimiento de los servicios públicos de salud.

Finalmente, señalaron que mantendrán informados a los trabajadores sobre los avances que se registren en las mesas de negociación y los resultados derivados de los compromisos establecidos con las autoridades federales.

La cancelación de la protesta evita, por ahora, el cierre de oficinas del OPD IMSS Bienestar; sin embargo, el personal dejó en claro que continuará atento al cumplimiento de los acuerdos alcanzados y a las respuestas que reciba a sus principales demandas.