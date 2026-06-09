Se fractura Morena en el Congreso de Guerrero; rechazan posible nombramiento en la Jucopo

Curules vacíos en la bancada morenista del congreso local de Guerrero

La ausencia de 11 diputados de Morena en la sesión de este martes, evidenció una fractura en la fracción parlamentaria del partido en el Congreso de Guerrero, y exhibió la inconformidad de los legisladores por la eventual llegada de Joaquín Badillo Escamilla, como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Durante la sesión de este martes, se puso de manifiesto la falta de consenso y las marcadas divisiones en la bancada mayoritaria en el Congreso estatal, en la que se esperaba concretar la llegada de Badillo Escamilla, al máximo órgano del Poder Legislativo guerrerense.

Los diputados que se ausentaron fueron: Citlali Calixto Jiménez, Diana Bernabé Vega, Carlos Eduardo Bello Solano, Catalina Apolinar Santiago, Aristóteles Tito Arroyo, Claudia Sierra Pérez, Marisol Bazán Fernández, Glafira Meraza Prudente, Ana Lilia Botello Figueroa y Rafael Martínez Ramírez, asi como Marco Tulio Sánchez Alarcón, cercanos al dirigente estatal de Morena, Jacinto González Barona.

Ante el desdén de los legisladores, Badillo Escamilla, buscó el respaldó del actual presidente del órgano legislativo Jesús Urióstegui García, para que mediará y permitiera construir los consensos con el resto de la bancada, para destrabar las negociaciones, pero no tuvo éxito.

Badillo Escamilla, intentó convencer a los diputados de oposición a que se llevará a cabo la sesión, pese a la ausencia de los 11 legisladores inconformes.

La fractura del bloque de Morena, se centra en la disputa interna por el control de la Jucopo y la coordinación de la bancada que actualmente encabeza Jesús Urióstegui García, y enciende las alarmas de cara al proceso electoral intermedio de 2027.

Con un relevo sin concretarse, pesan sobre Joaquín Badillo Escamilla, varios señalamientos a su trayectoria política, debido a su paso por varios partidos y alianzas partidistas en su búsqueda por alcanzar la Presidencia Municipal de Acapulco.

Para los inconformes, el estilo de conducción de Badillo, de persecución, presión y violencia no abona a la unidad, y podría dificultar la construcción de acuerdos, pues el pasado 4 de junio dejaron cuerpos desmembrados al interior de un vehículo a las afueras del congreso de esta entidad federativa, acompañados de un narco mensaje dirigido a Badillo.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han informado oficialmente qué organización estaría relacionada con estos hechos, por lo que no es posible atribuir la responsabilidad a un grupo específico.

La ejecución múltiple, registrada prácticamente frente a uno de los símbolos del poder político estatal, volvió a colocar bajo presión a la administración encabezada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, ante las constantes críticas por la persistente ola de violencia que afecta distintas regiones de la entidad.

Bajo estén contexto Badillo, a quien se ubica como cercano al Senador Félix Salgado Macedonio y la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, expone una clara imposición para colocar por segundo periodo consecutivo a un diputado allegado a su grupo político en el poder legislativo.

Finalmente fuentes del Congreso de Guerrero, lamentan que no se respeten los acuerdos a los que se llegaron al inicio de la actual legislatura, con Morena.