Presentan en Puebla nuevo Polo de Desarrollo Económico

Complejo industrial en Puebla — Con una de inversión de 2 mil 110 millones de pesos y una estimación de más de 5,150 empleos creados, el Gobierno Federal presentó este sábado un nuevo Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar con sede en Puebla.

El complejo industrial se ubica en San José Chiapa y contará con estímulos fiscales, además de que forma parte del Plan México que comprenderá inversiones, impulso a la vivienda, servicios y empleo en zonas con condiciones ambientales, de energía e infraestructura.

De acuerdo con la Federación, este complejo industrial arrancará con 15 polos y busca concentrar esfuerzos federales, estatales y municipales para agilizar trámites y habilitar servicios e infraestructura.

Al respecto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, resaltó que para este Polo de Desarrollo se tendrá la deducción inmediata del 100 % de la inversión en activos fijos nuevos, además de una deducción adicional del 25 % para capacitación y otro 25 % para investigación y desarrollo.

“Es un apoyo fiscal gigante para facilitar esas inversiones”, añadió.

INDUSTRIA

El complejo industrial de San José Chiapa comprende 217.68 hectáreas en cinco polígonos con urbanización industrial y urbana terminada, redes de agua, alcantarillado y telecomunicaciones, así como conectividad por diversas autopistas hacia el Valle de México y los puertos del Golfo.

En la zona ya opera Audi México, con 460 hectáreas y más de 5,000 empleos directos, lo que favorece la proveeduría automotriz con una inversión inicial en el complejo de 1,300 millones de dólares.

Entre otros proyectos en el mismo complejo, Ebrard señaló que se ubicarán Energain de México, Motores Limpios, Peisa Foods, Hartmann & Molpack, entre otros.

El Polo en Puebla también contará con procesos fiscalizadores para agilizar operaciones aduaneras en su interior.

ELECTRICIDAD

Por su parte, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, informó que su administración invertirá más de 600 millones de pesos en una subestación eléctrica para garantizar suministro por 50 años, así como en fortalecer capacidades hídricas y carreteras a la par.

Además, Se informó que ya se construyen 1,160 departamentos de la Comisión Nacional de Vivienda para trabajadores del área, como parte del proyecto.

El polo también se articulará con el Tren Interoceánico y con siete parques industriales estatales y 12 privados.

En el territorio se impulsarán proyectos de electromovilidad, semiconductores, supercomputación, satélites y una fábrica de paneles solares, lo que alinea a Puebla con tendencias globales como la electromovilidad y la inteligencia artificial.

Ebrard también recordó que la presidenta Sheinbaum anunciará próximamente la sede de la planta del nuevo vehículo eléctrico nacional, al tiempo que reconoció que “al menos seis estados” compiten por alojarla.

El gobierno Federal tiene la expectativa de alcanzar los 45 mil millones de dólares en inversiones al cierre de 2025, siendo estos Polos de Desarrollo Económico uno de los principales atractivos en la su cartera.

La Crónica de Hoy/2025