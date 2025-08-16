Profeco y SEP montan Feria de Regreso a Clases 2025

Este sábado, cientos de estudiantes recorrieron los stands de la Feria de Regreso a Clases 2025 organizada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), con el ánimo de cualquier alumno que ansía con fervor regresar a clases estrenando útiles.

Por los pasillos de Expo Reforma, los jóvenes veían con detenimiento los puestos abarrotados de colores, mochilas, cuadernos, zapatos y demás artículos que lograran captar su atención.

En la apertura del evento, estuvieron presentes el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado y el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Vicente Gutiérrez Camposeco, en compañía del procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante Ruiz.

Delgado Carrillo subrayó que parte de los stands que se dispusieron cumplen también con el fin de promover el consumo y la venta de alimentos saludables elaborados con ingredientes naturales.

Por mencionar un ejemplo, en el stand de Sembrando Vida se dieron a conocer los productos saludables cuyo consumo es recomendable en las escuelas de todos los niveles educativos, con el cometido de erradicar la alimentación a base de comida chatarra dentro de los planteles.

El encargado de la SEP aprovechó su recorrido por la Feria para dialogar con representantes de las empresas y cooperativas que participaron en el evento. Asimismo, conversó con madres, padres de familia, niñas, niños y jóvenes que acudieron a la cita para abastecerse de útiles escolares.

La Profeco insistió en la amplia variedad de artículos y servicios ofertados en la Feria, en los que también se cuenta con la realización gratuita de trámites como certificados médicos, exámenes de la vista y copias certificadas de actas de nacimiento.