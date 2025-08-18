Más de 340 mil niñas y niños no recibieron vacunas en México el año pasado: PRI

La vacuna contra el sarampión es una de las más importantes en los niños (La Crónica de Hoy)

Más de 340 mi niñas y niñas en nuestro país no recibieron ninguna vacuna el año pasado, ubicándose entre las 9 naciones de América Latina con menos del 80% de cobertura en vacunación en este segmento de la población, acusó la bancada del PRI en el Senado con base en un informe de la OMS y UNICEF.

La senadora y secretaria general del PRI, carolina Viggiano aseveró que las consecuencias de esta situación son devastadoras, pues hasta mayo de este año, la Secretaría de Salud registró 881 casos y 50 muertes por tosferina en menores no vacunados, la cifra más alta en estos 7 años.

Alertó que las vacunas aplicadas a Infancias y adolescencias en México han disminuido año con año desde que llegó Morena a la presidencia de la República.

En 2018 –agregó--se aplicaron 6,213 mil dosis contra tosferina, pero en 2023 ya solo fueron 5,273 mil, es decir, 15% menos.

Por lo tanto, el abandono infantil en diferentes áreas en nuestro país es alarmante lo mismo en materia de violencia, educación.

La priista aseguró que el gobierno de morena va de fracaso en fracaso ante la falta de políticas públicas para la población y en el caso de la atención a la niñez no es la excepción, donde es preocupante la nula existencia de medicamentos y carencia de vacunas en centros hospitalarios públicos.

Viggiano Austria aseveró que la primera infancia es sin duda determinante en el desarrollo de una persona, los primeros días de vida definen en gran medida la salud física, emocional y cognitiva de un ser humano, en ese período, la vacunación y la lactancia han demostrado que pueden salvar vidas y prevenir enfermedades.

“Como los niños y niñas no votan, no son interés de este régimen, pero yo creo que a nosotros nos toca trabajar para que esto funcione de mejor manera, en los últimos días hemos visto tristemente sucesos de niñas y niños que han sido víctimas y les han quitado la vida por cuestiones que jamás podríamos explicarnos y no basta con indignarnos tenemos que hacer algo.”, reprochó

Legisladora hidalguense insistió en su llamado a que la presidenta, Claudia Sheinbaum convoque a una sesión del Sistema Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, organismo que en todo el sexenio de López Obrador no se sesionó una sola vez.

En este sistema, abundó, confluye todo el gabinete, los gobernadores y las gobernadoras, pero lo importante, puntualizó, es la presencia de la presidenta encabezando los esfuerzos para delinear la agenda, se fijen tareas específicas a los actores involucrados y se pongan en marcha acciones inmediatas.

“Hoy nadie habla por los niños, ellos hoy no tienen manera de hacerlo y muchos incluso son abusados por sus propios padres, por sus propios familiares, por sus propios vecinos, ellos requieren de nuestra atención y de nuestra protección”, lamentó