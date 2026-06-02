“El no ejercicio de la acción penal ha dejado de sustituir a la obligación de investigar delitos”

El Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, durante el evento “Justicia con Resultados” en el que destacó especialmente las acciones tendientes a lograr que las investigaciones ministeriales tengan resultados.

Por un lado, se refirió a la figura del No ejercicio de la acción penal, usada por MP del país para determinar que una noticia criminal no tendrá seguimiento ante falta de evidencias. El fiscal michoacano refirió que esta figura ha dejado de ser usada en el estado para eludir la obligación de investigar delitos.

Otro tanto dijo de las reservas, lo que se traduce también en carpetas de investigación congeladas.

El informe, emitido en el Auditorio del Palacio de Justicia “José María Morelos”, incluyó la Radiografía de la Impunidad 2024, estudio de México Evalúa que ubica a Michoacán como la entidad con menor impunidad penal institucional entre los estados analizados, con 67.68 por ciento, frente a una media nacional de 89.42 por ciento.

Torres Piña señaló que este dato reconoce capacidades institucionales relevantes del sistema penal michoacano, particularmente en el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias, una de los causes que el nuevo sistema de justicia penal permite para evitar la saturación de lo MP.

“El informe reconoce avances, pero también señala retos. Por eso, desde julio de 2025 iniciamos una etapa de fortalecimiento institucional para revisar criterios, ordenar procesos, mejorar controles, exigir mayor calidad en las investigaciones y poner a las víctimas en el centro”, destacó el fical

El Fiscal General reiteró que uno de los primeros puntos atendidos fue el No Ejercicio de la Acción Penal, determinación legal que debe aplicarse sólo cuando procede y no como sustituto de la investigación. En el periodo julio 2024-abril 2025 se registraron 19 mil 728 determinaciones de este tipo, mientras que en julio 2025-abril 2026 la cifra bajó a 9 mil 259, lo que representa una reducción de 53.1 por ciento.

También se redujo el archivo temporal, figura que, sin revisión y seguimiento, puede convertirse en una zona de estancamiento para las carpetas. En el periodo comparado, los archivos temporales pasaron de 20 mil 852 a 11 mil 541, una disminución de 44.7 por ciento.

“Este dato muestra una decisión institucional: no queremos carpetas inmóviles. Queremos carpetas revisadas, fortalecidas y determinadas con mayor responsabilidad”, afirmó Torres Piña.