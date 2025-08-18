Roberto Lazzeri Montaño es nombrado Director General de Nafin y Bancomext

Roberto Lazzeri Montaño

Roberto Lazzeri Montaño ha sido designado para ocupar el cargo de la Dirección General de Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), dos bancos de desarrollo estratégico para el cumplimiento del Plan México.

Lazzeri Montaño ocupó desde 2023 la jefatura de la Oficina de Coordinación del secretario de Hacienda y Crédito Público, anteriormente fue director general de Deuda Pública y director general de Captación.

Desde 2005 desempeña su labor en el sector público, donde comenzó en la Secretaría de Finanzas del entonces Gobierno del Distrito Federal, administrando el portafolio de deuda pública local. Además, se desempeñó en 2009 como gerente de Estructuración de Financiamiento en el Banco Nacional de Obras Públicas.

Al tomar posesión como titular de Nafin y Bancomext, durante la sesión de Consejo Directivo de ambos bancos, reafirmó su compromiso de honrar el mandato presidencial con dedicación y resultados, y compartió su visión de impulsar una transformación profunda que potencie el papel de estas instituciones como motores estratégicos del desarrollo y el crecimiento económico de México.

Además agradeció la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario de Hacienda, Édgar Amador y destacó que recibe instituciones sólidas, con indicadores financieros saludables y con un experimentado equipo de colaboradores.