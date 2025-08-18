El respeto hacia los animales es también respeto hacia todas las formas de vida; educar con empatía es sembrar paz en la sociedad, señala Mario Delgado — La Secretaría de Educación Pública (SEP) recibió la exposición fotográfica itinerante “Erradicar el Maltrato, la Crueldad y la Tortura Animal: Un Compromiso por la Paz”, para conscientizar sobre el respeto y protección a todos los seres vivos que habitan el planeta.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, recordó que durante su conferencia matutina del 13 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo invitó a la ciudadanía a que visite esta “importante exposición y reflexione sobre la necesidad de construir una cultura de paz, empatía y respeto hacia todas las formas de vida”.

Por ello convocó a todo el público e integrantes del Sistema Educativo Nacional (SEN) a visitar la exposición, que permanecerá abierta a partir del 18 de agosto, de lunes a viernes, de 11:00 a 18:00 horas, durante un mes.

Explicó que la muestra fotográfica está compuesta por 50 “impactantes imágenes captadas en distintos puntos de México por la lente de Elideth Fernández, activista por los derechos de los animales e integrante del Movimiento Consciencia (Fundación Internacional por el Reconocimiento de la Consciencia y los Derechos de los Animales, A.C.)”.

Añadió que la exhibición es organizada por la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa de la SEP, para fomentar una educación integral que incluya la protección y el bienestar animal.

Podrá ser visitada en la sede de la SEP en Av. Universidad No. 1200, Ciudad de México.

SEP abre exposición fotográfica para erradicar maltrato animal y promover cultura de paz