SICT destaca avance en obras de la carretera Villahermosa–Escárcega

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) estuvo presente para supervisar los trabajos de modernización de la Villahermosa–Francisco Escárcega, una ruta estrategica para la movilidad en el sureste del país.

Se destacó que la obra forma parte del programa “Más y Mejores Carreteras”, enfocado en mejorar la conectividad regional, reducir tiempos de traslado y fortalecer la seguridad vial en corredores de alta circulación.

El objetivo es que se consolide un corredor carretero más eficiente entre Tabasco y Campache para facilitar el traslado de personas, mercancías y servicios, además, la modernización permitirá disminuir el tiempo de recorrido entre Macuspana y Francisco Escárcega de tres horas a aproximadamente dos horas con 20 minutos.

La ampliación contempla diversas acciones para mejorar la movilidad y reforzar la seguridad de automovilistas y peatones.

Entre los principales componentes del proyecto destacan la construcción de cinco pasos vehiculares, el desarrollo de seis entronques y nueve retornos, la instalación de 29 pasos inferiores peatonales, la habilitación de 39 paraderos, la edificación de 35 puentes vehiculares, la ampliación de dos a cuatro carriles en distintos tramos y acotamientos más amplios para emergencias y maniobras.