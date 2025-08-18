Volkswagen pacta aumento salarial del 4% para evitar huelga en México

Volkswagen evita huelga en México (Mireya Novo)

Volkswagen pactó un incremento salarial directo del 4% y 1% al fondo de ahorro de sus trabajadores en su planta mexicana ubicada en Puebla, luego de que se convocara este lunes al inicio de una huelga por la demanda de un aumento salarial del 14%.

La compañía automotriz informó que logró establecer un acuerdo con el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW) que beneficiará a cerca de 7 mil trabajadores a partir de este lunes.

“En Volkswagen de México estamos convencidos de que el diálogo abierto y el respeto mutuo son pilares fundamentales para construir acuerdos que beneficien a todas las partes. Este resultado refleja nuestro compromiso con una estrategia de negocio centrada en las personas y en su bienestar”, declaró Ricardo Guerrero, vicepresidente de Recursos Humanos en Volkswagen de México.

Se informó que las negociaciones se llevaron a cabo de forma privada bajo la presencia de autoridades laborales federales, donde también participaron comisiones revisoras de ambas partes.

Volkswagen cuenta con más de 55 años de producción y su planta de producción en México es una de las más grandes del grupo, solo en 2024 se produjeron más de 382 mil vehículos.

Antecedentes similares a este caso, ocurrieron en 2023 y 2022, cuando la empresa y el sindicato negociaron aumentos salariales del 8.1% y del 9%, respectivamente con el fin de evitar la instauración de una huelga.