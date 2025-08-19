Pago Pensión IMSS e ISSSTE septiembre 2025: fechas de depósito para jubilados y pensionados

Pensión IMSS e ISSSTE septiembre 2025 Fechas de pago

El pago de las pensiones es uno de los temas que más interés genera entre jubilados y pensionados en México. Tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) cuentan con calendarios oficiales para la dispersión de los recursos.

En septiembre de 2025 ya se tienen fechas definidas y aquí te contamos cuándo estarán disponibles los depósitos para cada institución.

Fecha de pago de la pensión del IMSS en septiembre 2025

Para los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social, septiembre comenzará con buenas noticias. El lunes 1 de septiembre de 2025 será el día en que se liberen los recursos correspondientes a la pensión mensual. La programación coincide con el inicio de la semana laboral, por lo que no se aplican ajustes ni recorrimientos en el calendario oficial.

El depósito llegará directamente a las cuentas bancarias registradas por cada beneficiario, lo que garantiza disponibilidad inmediata del dinero desde las primeras horas del día. El IMSS recuerda que este esquema de pago puntual busca dar certidumbre a los jubilados y facilitar la organización de sus gastos mensuales.

Además, el instituto sugiere a sus pensionados verificar la llegada del recurso a través de sus estados de cuenta y mantenerse atentos a cualquier aviso oficial para evitar contratiempos.

¿Cuándo pagan la pensión del ISSSTE en septiembre 2025?

En el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la dispersión de recursos se realizará antes de que inicie el mes de septiembre. Los pensionados y jubilados del ISSSTE podrán disponer de su dinero el viernes 29 de agosto de 2025, fecha que coincide con el último día hábil del mes previo.

Esta modalidad de pago anticipado responde al reglamento interno del instituto, que establece la entrega de las pensiones un día laboral antes del mes correspondiente. De esta manera, los beneficiarios tienen la certeza de contar con sus recursos a tiempo para cubrir compromisos económicos sin retrasos.

El ISSSTE subraya que la programación de septiembre se mantiene sin cambios y reitera a sus derechohabientes la importancia de informarse únicamente a través de canales oficiales para confirmar las fechas de pago y evitar confusiones.

Fechas de pago de la Pensión ISSSTE para el resto del año

Octubre: martes 30 de septiembre.

Noviembre: jueves 30 de octubre.

Diciembre: viernes 28 de noviembre.

Fechas de pago de la pensión del IMSS para el resto de 2025

Octubre: miércoles 1 de octubre.

Noviembre: lunes 3 de noviembre.

Diciembre: lunes 1 de diciembre.