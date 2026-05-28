Frente Frío jueves 28 de mayo: Estos son los estados donde lloverá y bajará la temperatura

Clima en México 28 de mayo La temporada de lluvias en México se intensificará con la llegada de la Onda Tropical 2; el SMN prevé descenso en las temperaturas, tormentas eléctricas y posibles inundaciones.

El país continuará experimentando clima extremo durante las siguientes semanas de este 2026, ya que el Servicio Metereológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) han advertido el desplazamiento de la Onda Tropical número 2 sobre el sureste mexicano; a pesar de esto, las temperaturas altas se mantendrán en algunos estados de la República Mexicana.

De esta forma, México enfrentará tanto lluvias intensas como temperaturas extremas por la onda de calor que persiste en algunas regiones. El contraste entre calor y humedad favorecerá la formación de tormentas fuertes durante la tarde-noche en la Ciudad de México y otras delimitaciones del país.

Estados más afectados por la Onda Tropical 2 y el Frente Frío este 28 de mayo

El recorrido de la Onda Tropical número 2 ha ocasionado el ingreso de un Frente Frío fuera de temporada que ocasionará el descenso de temperatura, además de lluvias intensas, como resultado de su interacción con otros fenómenos metereológicos.

Los estados que presentarán mayor afectación, según señala el reporte oficial, son:

Chiapas.

Oaxaca.

Veracruz.

Tabasco.

Yucatán.

Campeche.

Quintana Roo.

El SMN detalló que las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas intensas de viento; a su vez, señaló la posibilidad de inundaciones en estas regiones del país.

Durante el periodo que abarca de este jueves 28 de mayo al sábado 30 de mayo, la interacción de este Frente Frío con otros fenómenos naturales presentes, podría extender la posibilidad de lluvias a otras regiones de México, abarcando noreste, oriente, centro y occidente.

Clima en CDMX y Edomex hoy jueves 28 de mayo: ¿cómo afectará el Frente Frío y Onda Tropical 2?

Debido a que el ingreso de humedad favorecerá la formación de chubascos en entidades del centro y el occidente del país, la capital y el Estado de México experimentarán lluvias este 28 de mayo; este clima podría estar acompañado de actividad eléctrica y rachas fuertes de viento.

Además de estas regiones, otros estados también enfrentarán lluvias moderadas durante el desplazamiento de la Onda Tropical 2 y el ingreso del frente frío fuera de temporada; entre ellos, se encuentran:

Guerrero.

Michoacán.

Jalisco.

Morelos.

Hidalgo.

Querétaro.

Tlaxcala.

¿En qué estados de México persistirá la ola de calor?

A pesar de que el país atravesará bajas temperaturas, fuertes lluvias y tormentas eléctricas durante los días siguientes, el intenso calor permanecerá en algunas regiones de la República Mexicana; principalmente:

Sinaloa.

Nayarit.

Colima.

Michoacán.

Guerrero.

De acuerdo con el reporte del Servicio Metereológico Nacional, se prevén temperaturas de hasta 40 grados en estos estados. Es importante recalcar que el calor también persistirá en el centro del país durante una buena parte del día, previo a las lluvias vespertinas ocasionadas por el contraste de temperatura alta y humedad.