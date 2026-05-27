Desmienten que el ajolote se vaya del Mundial

El Gobierno de la Ciudad de México desmintió que exista una orden de la FIFA para desalojar la escultura del ajolote que da la bienvenida en el Estadio Azteca.

“Es parte de la identidad de la Ciudad” señaló el gobierno capitalino esta noche de miércoles luego de un día en el que incluso se señaló que la mascota del jaguar, aceptada por la FiFA, sustituiría al ajolote rosa.

El estadio Azteca es controlado por FIFA desde hace unos días y hasta finalizado el mundial.

La noticia de la retirada de la escultura pasó por cierta casi todo el día, hasta el desmentido de esta noche.