Celebra RENAPO 45 aniversario

RENAPO

El Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO) fue creado, vía decreto, un 20 de agosto de 1980, hace 45 años. Desde entonces, la dependencia ha trabajado con el propósito de contar con información fidedigna y completa de las personas nacionales y extranjeras, residentes en el territorio nacional, así como de mexicanas y mexicanos que se encuentran fuera del país.

A razón del la efeméride, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, explicó que el RENAPO se coordina con las 32 entidades federativas, en aras de garantizar el derecho a la identidad y con el propósito último de implementar mecanismos que permitan dotar a cada persona de una clave única de identificación personal; a propósito de lo cual destacó que la Clave Única de Registro de Población (CURP) se consolida como el documento de identidad más solicitado en México, siendo la llave de acceso más importante a trámites y servicios gubernamentales.

Al día de hoy, 130 millones de mexicanos residentes en el país y en el extranjero tienen CURP, es decir, el equivalente al 97.7% de la población. La funcionaria federal recalcó que hoy, por mandato de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se ha asumido el reto de consolidar el uso de la CURP como el documento nacional de identificación, esto al vincularlo con el rostro, iris y las huellas de cada persona. Tal evolución de la CURP permitirá un mejor registro de la población, con mayores elementos para su protección y acceso a los programas y servicios, tanto públicos como privados, especialmente para niñas, niños y adolescentes, que a la fecha no cuentan con ningún documento oficial de identificación.

Finalmente, aseguró que, desde la Secretaría de Gobernación, se protegerán los datos personales con seriedad, compromiso y con los más altos estándares de seguridad.