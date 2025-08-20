Niegan descarrilamiento en Tren Maya; incidente en Izamal fue por desvío de aguja: Gobierno federal

Óscar David Lozano Águila, director general de la empresa Tren Maya, y junto aèl Javier May/Cuartoscuro/ Óscar David Lozano Águila, director general de la empresa Tren Maya, y junto aèl Javier May/Cuartoscuro/ (Moisés Pablo Nava/Moisés Pablo Nava)

El director general del Tren Maya, general Óscar David Lozano, aclaró que el incidente ocurrido en la estación Izamal, Yucatán, no se trató de un descarrilamiento de un vagón, sino de un desvío de aguja en el cambio de vía.

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente, Lozano explicó que el percance se registró en la vía cuatro cuando el Tren 304, procedente de Cancún, sufrió un cambio intempestivo en uno de sus bogies, lo que lo llevó a modificar de posición y salir de la vía, quedando recostado sobre el Tren 307 que se encontraba estacionado.

“Es una anomalía que tenemos que analizar porque eso no debería haber pasado en el diseño del sistema ferroviario”, señaló el general, quien precisó que el coche número cuatro del Tren 304 quedó sobre la vía dos, sin abandonarla por completo.

El funcionario destacó que se activaron de inmediato los protocolos de seguridad. La conductora aplicó el freno de emergencia, lo que permitió detener la marcha y evitar mayores consecuencias. Personal del Tren Maya y elementos de la Guardia Nacional evacuaron a los pasajeros sin que se registraran lesionados.

“La seguridad de cada persona que viaja con nosotros es y seguirá siendo nuestra prioridad absoluta”, afirmó Lozano, al tiempo que informó que se dio aviso a la Fiscalía General de la República (FGR) para que peritos evalúen los daños y determinen las causas del incidente.

Asimismo, aseguró que el servicio y las corridas programadas no se vieron afectadas durante la jornada.