Sheinbaum anuncia visitas de Macron, Carney y funcionarios brasileños

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum (José Méndez/EFE)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó durante su conferencia matutina, que en los próximos meses visitarán el país el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y funcionarios de Brasil, como parte de una agenda internacional que busca fortalecer la cooperación en materia de seguridad, comercio e inversión.

“Viene el primer ministro de Canadá, va a venir el presidente de Francia de aquí a diciembre, entre otros, se está viendo para poder cerrar el acuerdo de seguridad”, señaló la mandataria durante su conferencia matutina.

Aunque no ofreció más detalles, Sheinbaum adelantó que la próxima semana se reunirá con funcionarios brasileños y que en los próximos meses recibirá en México a Macron y Carney.

También indicó que existe la posibilidad de un encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aunque no confirmó la fecha.

A inicios de agosto, la mandataria ya había anticipado la visita de Carney, cuyo objetivo será ampliar la relación bilateral mediante acuerdos en materia comercial y de inversiones.

En ese marco, Sheinbaum sostuvo reuniones previas con funcionarios canadienses, entre ellos el ministro de Finanzas e Ingresos Nacionales, François-Philippe Champagne, y la ministra de Asuntos Exteriores, Anita Anand, quienes abordaron temas relacionados con comercio, inversión y también educación.

La confirmación de estas visitas ocurre mientras México enfrenta tensiones comerciales con Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump anunciara un arancel del 35 % a exportaciones mexicanas no incluidas en el tratado T-MEC, al no alcanzarse un nuevo acuerdo con Canadá.

Tras una llamada entre Sheinbaum y Trump, México consiguió un aplazamiento de 90 días a la entrada en vigor de posibles nuevos aranceles, lo que abrió un espacio de negociación para evitar un mayor impacto económico.