Trump tardaría medio siglo en expulsar a 15 millones de migrantes de EU

"Migración: desplazamiento forzado, diásporas y apoyo universitario" — “No se han cumplido las promesas de Trump de expulsar entre 15 y 20 millones (de migrantes) en su mandato. Hasta ahora lo ha hecho con unas 150,000. Tardaría 50 años para deportar a 15 millones”, destacó este miércoles Luciana Gandini, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y coordinadora del Seminario Universitario de Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación de la máxima casa de estudios.

Al participar en el foro ‘Migración: desplazamiento forzado, diásporas y apoyo universitario’, organizado por la universidad nacional, la especialista en temas migratorios resaltó que las medidas antiinmigrantes de Trump y su discurso político están “calando” en otras partes de la región y del mundo. Sin embargo, destacó que las deportaciones de EU no han aumentado en comparación con años anteriores.

Asimismo, refirió que entre 2010 y 2024 América Latina y el Caribe fueron las que más migrantes internacionales registraron en su intento por llegar a EU, al pasar de 8 millones a casi 18 millones, lo que es un fenómeno “novedoso”.

ASILO

En la misma línea se expresó la especialista Martha Judith Sánchez, quien indicó que existe una tendencia creciente de movilidad en el mundo, donde hay 304 millones de migrantes, quienes representan el 3.6 % de la población global.

Apuntó que el número de solicitudes de asilo también aumentó al pasar de 4.1 millones en 2020 a 5.4 millones en 2022, una alza del 30 %, al igual que la cantidad de refugiados, que se elevó de 14 millones en 2000 a 35.2 millones en 2014.

DESPLAZADOS

Por su parte y al tocar el tema de los desplazamientos forzados en comunidades de América Latina, el investigador Mario Luis Fuentes Alcalá y coordinador del proyecto “La UNAM en las fronteras” señaló que en 40 % de los episodios de desplazamientos forzados en América Latina ocurre en zonas indígenas.

En el caso particular de México, resaltó que hubo 390,000 personas víctimas de desplazamiento forzado al final de 2024, por lo que urgió a no estigmatizar los lugares como destructivos, pues están surgiendo nuevos tipos de colonias, familias y relaciones sociales.

A través de la plataforma digital ‘UNAM, Acción Migrante’, la universidad ofrece acciones de contención, orientación y asistencia a personas migrantes mexicanas y de otras nacionalidades.

La Crónica de Hoy/2025