Falsa defensa de la 4T a migrantes; desapareció programas que les protegían en EE.UU: PRI

Cacería de migrantes en Estados Unidos Los agentes del ICE tienen luz verde para deportaciones exprés

Enmedio de la muerte de connacionales en Estados Unidos a manos del ICE, la dirigencia nacional del PRI responsabilizó al gobierno morenista de la falta de defensa de nuestros migrantes pues acusó que so pretexto de la austeridad, la 4T desapareció los programas que sí funcionaban para ayudar a este sector.

“ Desde el gobierno de Morena desaparecieron el Programa 3x1 Migrantes, eliminaron el Fondo de Apoyo y debilitaron a los consulados, con recortes brutales, falta de personal y una vergonzosa pérdida de capacidad de atención”, acusó el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

Fustigó que ahora en lugar de defender a migrantes, “, los consulados son refugio de políticos impresentables y cuestionados”

“Los convirtieron en simples órganos de adoctrinamiento para difundir las obsoletas ideas de Morena”, acusó

En un mensaje a los migrantes mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, el dirigente priista les refrendó el apoyo de su partido y les recordó que es “ el gobierno corrupto de Morena” el que les regatea y niega el acompañamiento diplomático y consular.

“Cínicamente, este gobierno presume las remesas históricas, pero abandonó por completo a todos ustedes, que son quienes las generan. Para ellos, los dólares de los migrantes sí cuentan. Los migrantes no cuentan para el gobierno de México”, fustigó

Además-- agregó –que no conforme con eso, este gobierno quiere engañar al pueblo buscando un conflicto estéril con los Estados Unidos con tal de defender a sus narco políticos.

“Están tirando a basura décadas de relaciones diplomáticas, están destruyendo el T-MEC. Están poniendo en riesgo el presente y el futuro económico, comercial y financiero de todo nuestro país, por ineptos, por incapaces, por corruptos y por puros complejos ideológicos”, estableció

Recordó que el gobierno de Morena está señalado directamente por la DEA, por el FBI, por la CIA, por el Departamento del Tesoro y por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como un narcogobierno.

“Lo que se vive en Morena es un auténtico Sálvese quien pueda. Se están traicionando entre ellos. El barco se les está hundiendo, y lo saben. El MorenaTanic está en plena caída”, aseveró

Todos ellos—agregó--, están señalados de hacer un pacto con los cárteles del crimen organizado.

Moreno afirmó que, por eso, el llamado de Claudia Sheinbaum es una manzana envenenada. “Es una farsa, es una mentira. La realidad es que están traicionando al pueblo y se están traicionando entre ellos mismos”, aseveró.