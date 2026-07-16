¿De qué se le acusa a Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California detenido? Tras una investigación de alta complejidad, Ernesto Ruffo Appel fue detenido en Ensenada, Baja California (CUARTOSCURO.COM)

La Fiscalía General de la República realizó la detención de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, tras una “investigación de alta complejidad”, según indicó la FGR.

La FGR dio a conocer que, tras solicitar y obtener una orden de aprehensión en contra de Ernesto Ruffo Appel, esta fue cumplida durante la tarde de este jueves 16 de julio en Ensenada, Baja California.

¿De qué delitos se le acusa a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California?

De acuerdo con el comunicado de la FGR, Ernesto Ruffo Appel fue detenido como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible realizadas por una empresa fundada por el exgobernador de Baja California.

Por lo anterior, Ernesto Ruffo fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

La empresa vinculada con el delito de contrabando de combustible, también conocido como huachicol fiscal, es Ingemar S.A. de C.V., de la cual Ernesto Ruffo es fundador y socio mayoritario.

La empresa Ingemar se encuentra relacionada con el decomiso, en 2025, de 15 millones de litros de hidrocarburos transportados en 129 ferrotanques en el estado de Coahuila.

¿Quién es Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California?

Ernesto Ruffo Appel fue gobernador de Baja California del 1 de noviembre de 1989 al 31 de octubre de 1995 por el Partido Acción Nacional (PAN), siendo el primero en la historia de México en ser electo por un partido distinto al PRI.

Asimismo, entre 2000 y 2003 fue Comisionado de la Frontera Norte de la Presidencia de la República durante el sexenio de Vicente Fox, mientras que entre 2012 y 2018 fue senador de la República por el estado de Baja California.