Confrontación entre Marina del Pilar y Bonilla daña al movimiento: Monreal; llama a la prudencia

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal pide a Marina del Pilar y Bonilla frenar confrontación

Ante el “encontronazo “que mantienen, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, llamó a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y al exmandatario Jaime Bonilla Valdez a actuar con prudencia y resolver sus diferencias mediante el diálogo pues advirtió que la confrontación pública afecta la confianza ciudadana y la unidad del movimiento que integran Morena, PVEM y PT .

“Es una mala actitud que los políticos pertenecientes a un movimiento tiendan a expresar sus diferencias de manera pública, es lamentable porque afecta al movimiento, afecta a los grupos o los partidos a los que pertenece, pero sobre todo afecta a la confianza del pueblo de México que deposita o depositó en este movimiento conformado por el PT, el Verde y Morena”, advirtió

Rechazó que en este caso haya fuego amigo, “siento que es un diferendo personal, no altera ni afecta el ánimo entre los dos institutos políticos, Morena y el PT. Y creo que este diferendo no pone en riesgo el que vayamos juntos en el proceso del 2027”.

Monreal calificó como lamentable y desafortunado que integrantes de una misma alianza exhiban públicamente sus diferencias, especialmente ante la cercanía del proceso electoral de 2027, cuando en Baja California se renovarán la gubernatura, diputaciones y presidencias municipales.

“Es lamentable, es desafortunado que se presenten este tipo de disputas que afectan la unidad de Morena y de sus aliados en esas entidades, en esos lugares”, recalcó

Por ello, pidió a ambos dirigentes serenarse y evitar que el conflicto continúe escalando en detrimento de la unidad interna de la alianza oficialista.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar y su antecesor, Jaime Bonilla se enfrascaron en una seria de señalamientos tras los audios que se difundieron donde se escucha a la mandataria estatal negociar con presuntos intermediarios de agencias norteamericanas a cambio de que no le extiendan una orden de extradición y le reactiven su visa.

Entrevistado en la Cámara de Diputados, Monreal, pidió a ambos que se serenen y actúen con prudencia y no socavar la confianza del pueblo de México en el movimiento porque pues esos no ayuda rumbo a los comicios del próximo año donde se renovarán 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados.

Agregó que a los dos los considera maduros y sensatos, que quieren a México y que lo que conviene ahora es dirimir diferencias, pero sin que polaricen o pongan en riesgo la unidad. El diálogo es la única manera de solucionar diferendos.

“Lo que conviene ahora es dirimir diferencias, pero sin que polaricen o pongan en riesgo la unidad. El diálogo es la única manera de solucionar diferendos”, dijo.