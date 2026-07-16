Fonatur reactiva Consejo Consultivo de Huatulco; busca fortalecer el turismo

Turismo en Huatulco (Carolina Jiménez Mariscal)

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) instaló el Consejo Consultivo Huatulco y celebró su Primera Sesión Ordinaria, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre el Gobierno de México, el sector empresarial y la sociedad civil para impulsar el desarrollo turístico del destino.

Durante la sesión, presidida por la Dirección de Gestión Estratégica y Enlace Institucional de Fonatur, se aprobaron las Reglas de Operación del Consejo, que darán certeza y transparencia a las decisiones y mesas de trabajo para atender los principales retos de la zona.

El órgano consultivo reunió a representantes de organizaciones como Prohotur, la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahías de Huatulco, Canaco-Servytur y la Asociación de Promotores Inmobiliarios y Turísticos de Bahías de Huatulco.

Además, se formalizó la incorporación de cinco nuevas organizaciones como invitados permanentes: Equipo Verde Huatulco A.C., AMAV Costa Oaxaca, Asociación de Yates Huatulco, Colegio de Ingenieros Civiles de Oaxaca A.C. y Unidos por Huatulco, con el objetivo de ampliar la participación ciudadana y empresarial.

Con esto, Fonatur reafirma su compromiso de trabajar en coordinación con la comunidad del estado de Oaxaca para consolidar al Centro Integralmente Planeado (CIP) Huatulco como referente nacional e internacional de turismo sustentable, competitivo y de excelencia.