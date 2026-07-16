Canciller mexicano Velasco se reunirá el viernes con su par de Canadá, Anand, en Ottawa

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, realizará este viernes una visita de trabajo a Ottawa, Canadá, donde sostendrá una reunión con la ministra de Asuntos Exteriores, Anita Anand, como parte de los esfuerzos para fortalecer la relación estratégica entre ambos países.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, además del encuentro con su homóloga canadiense, el canciller mexicano se reunirá con integrantes del gabinete de Canadá, representantes del sector empresarial y otros actores gubernamentales.

De acuerdo con la dependencia, la visita tiene como propósito dar seguimiento al Plan de Acción México-Canadá 2025-2028, acordado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense, Mark Carney, así como revisar los avances de la agenda bilateral.

A través de sus redes sociales, Velasco señaló que el encuentro con Anita Anand permitirá mantener “el diálogo cercano que caracteriza la relación entre México y Canadá” y reforzar la cooperación entre ambas naciones.

Mañana inicio una visita de trabajo en Ottawa, Canadá, donde me reuniré con la ministra de Relaciones Exteriores, @AnitaAnandMP, y otros integrantes del gabinete canadiense para continuar el diálogo cercano que caracteriza la relación entre México y Canadá.



Daremos seguimiento a… — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) July 16, 2026

La gira se realizará en un momento relevante para la relación comercial de Norteamérica, ya que el gobierno mexicano prepara, junto con el sector privado, su participación en la tercera ronda de negociaciones con Estados Unidos sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para la próxima semana en la Ciudad de México.

Esta será la primera ronda de diálogo tras la revisión sexenal del acuerdo comercial, luego de que Estados Unidos decidió el pasado 1 de julio no extender el tratado por un nuevo periodo de 16 años. No obstante, el T-MEC continúa vigente hasta 2036 y contempla revisiones anuales mientras los tres países no acuerden una nueva ampliación.

La SRE destacó que México y Canadá mantienen una relación estratégica en constante fortalecimiento. En ese sentido, recordó que el pasado 30 de junio la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó el buen momento de los vínculos bilaterales tras su reunión con el primer ministro Mark Carney.