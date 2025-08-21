México, ante el reto de ingresar al top ten de países con menos baches

Socavón en Colombia se tragó dos autos (Archivo)

Mundo con baches — Socavones con una profundidad de casi dos metros y de hasta tres metros de diámetro capaces de tragarse un vehículo, así como avenidas con hoyos y grietas, son parte de la pesadilla que todos los días enfrentan automovilistas y transportistas en varios países del mundo, donde la falta de mantenimiento de carreteras que enlazan ciudades y pueblos se han convertido en una exigencia que en muchos casos es difícil de atender. Un reporte del Foro Económico Mundial (FEM) del 2024 que evalúa la calidad y mantenimiento de carreteras de entre 125 países, ubica a México en el lugar 65, lejos de los primeros 10 lugares que encabezan Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Países Bajos y Japón.

El Gobierno Federal ha implementado programas de inversión para mejorar la infraestructura carretera del país, como el Programa Nacional de Infraestructura Carretera para 2025, que incluye una inversión superior a los 34 mil millones de pesos, pero, según especialistas, este primer empujón requerirá acciones adicionales en los próximos años dado que distintas carreras requieren mantenimiento constante.

La empresa especializada Deloitte resalta que en 2025, el gobierno mexicano proyectó un presupuesto de 4 mil millones de pesos para el programa de bacheo en carreteras federales. Adicionalmente, se contemplan 30,476 millones de pesos para la conservación de la red rutinaria y periódica de carreteras, sumando más de 34 mil millones de pesos en presupuesto que se destinará a para infraestructura carretera en 2025.

UN MUNDO CON BACHES

Información del FEM, del Fondo Monetario Internacional (FMI), de la empresa internacional Doloitte y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), refieren que el abandono que llegan a presentar las redes viales en varios países suelen ser consecuencia de problemas financieros, inestabilidad política, corrupción, falta de gobernanza o una planificación deficiente para tener en buen estado las vialidades de una nación.

México aún enfrenta el reto de resolver el problema de baches en sus carreteras (Especial)

El análisis que presentó al año pasado el Foro Económico Mundial, resalta que México ocupa el lugar 65 de entre 125 naciones, donde Mauritania, Chad, República Democrática del Congo, Haití, Bolivia, Belice, Costa Rica y Venezuela tiene las peores carreteras del mundo.

El informe destaca que son muchos los países analizados los que engrosan la lista de los que tienen las carreteras en muy mal estado y a las que se les han dejado de atender y entre ellas figuran Ucrania, Paraguay, Yemen, Guinea, Madagascar, Haití, República Democrática del Congo y Mauritania.

De acuerdo con reportes de la empresa internacional Doloitte, que ofrece servicios de auditoría, asesoramiento financiero y gestión de riesgos, los factores que contribuyen al descuido en el mantenimiento de carreteras son:

• Escasez de recursos: Los países con menos desarrollo a menudo tienen dificultades para invertir en infraestructura vial.

• Falta de mantenimiento: Incluso en países con recursos, la atención de mantenimiento regular de las carreteras puede llevar a su deterioro.

• Clima extremo: Fenómenos climáticos como lluvias intensas o heladas pueden dañar las carreteras rápidamente y causar grietas, hoyos y socavones.

• Conflictos: Los conflictos armados suelen ser causar de daños a la infraestructura vial y dificultan su reparación.

República Democrática del Congo, en la lista con las peores carreteras del mundo (Global Press Journal/Pascaline Kavuo Mwasi Saambili, )

El informe del FMI también enumera los 50 mejores países según el Índice Global de Calidad de Carreteras, donde el sitio estalr lo ocupa Emiratos Árabes Unidos, seguido por Singapur, Países Bajos, Suiza, Japón, Corea del Sur, Portugal, Luxemburgo, Qatar, Francia, Austria, China, Dinamarca, Omán, Arabia Saudita, Namibia, España, Egipto, Bahréin, Estados Unidos, Suecia, Croacia y Alemania, entre otros.

En el listado no hay un ranking definitivo y actualizado que posicione a México entre las naciones con el “mayor número de baches” en sus carreteras, tanto en autopistas, vialidades federales y en sus principales ciudades. Sin embargo, reportes del Foro Económico Mundial y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, destacan que la infraestructura carretera en el país, aunque ha tenido mejoras con sus programas de rehabilitación, aún enfrenta desafíos por la falta de una mayor atención y presupuesto.

México tiene una extensa red de carreteras y autopistas con una longitud de 398,148 kilómetros, según el Instituto Mexicano del Transporte, que destaca que la calidad de la infraestructura vial en México es heterogénea, con algunas carreteras en buen estado y otras que necesitan una rehabilitación casi total debido al deterioro.

Emiratos Árabes Unidos encabeza la lista con las mejores carreteras del mundo

En América Latina las naciones con los peores registros de vialidades con severos daños y sin mantenimiento son Haití, Bolivia y Venezuela.

PEORES CARRETERAS

Países con las carreteras en mal estado (baches y socavones):

Chad: Cuenta con un nivel muy bajo de infraestructura vial.

Haití: Su infraestructura vial es extremadamente deficiente y sin presupuesto.

República Democrática del Congo: Sin recursos para mantenimiento vial.

Mauritania: La falta de presupuesto tiene su red de movilidad como una de las más precarias del mundo.

Ucrania: A pesar de ser un país europeo, las carreteras en Ucrania a menudo sufren de falta de inversión y mantenimiento, resultando en malas condiciones.

Rumanía: Enfrenta problemas en sus vialidades debido a la falta de inversión.

Bosnia: Sus carreteras destacan por muchos baches y descuido por falta de presupuesto einterés.

Paraguay: La calidad de sus carreteras es muy baja y carece de mantenimiento.

En Singapur el buen estado de sus vialidades, entre las prioridades

Mozambique: Además de las pésimas condiciones viales cuenta con un alto índice de accidentes de tráfico relacionados con el mal estado de sus carreteras.

Guinea Ecuatorial: La pésima calidad de sus carreteras es baja ha contribuido a un alto índice de inseguridad vial.

MEJORES VIALIDADES

Por otra parte, un informe de Zutobi, empresa dedicada a la formación vial online, con base en datos de la Organización Mundial de la Salud, destaca a países por tener las carreteras mejor cuidadas del mundo, gracias a la calidad de su infraestructura y a la educación vial de sus ciudadanos y lo encabezan Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Países Bajos, Japón, Noruega, Islandia y Estonia. Asimismo, el reporte resalta que otros países acaparan reflectores por contar con excelentes redes viales, entre ellas España y Suiza.

La Crónica de Hoy/2025