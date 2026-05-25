Gobierno Federal anuncia “Cátedras de la Diáspora Mexicana” para reforzar la colaboración de investigación internacional

Rosaura Ruiz Gutiérrez, FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

La iniciativa Cátedras de la Diáspora Mexicana de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) se trata de un programa que busca invitar a investigadoras e investigadores mexicanos que desarrollan su trabajo en el extranjero a que desde donde sea que se encuentren formen parte de la academia de México por medio de clases a distancias y la vinculación con las instituciones nacionales de educación superior.

Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria del SECIHTI, enfatizó en que por naturaleza la ciencia es una actividad de colaboración internacional y que fuera del país hay mexicanas y mexicanos que desarrollan tecnología en laboratorios y universidades de gran prestigio.

“Las Cátedras de la Diáspora Mexicana son en este sentido una apuesta para construir comunidad; una comunidad científica global vinculada con México”, añadió Ruiz Gutiérrez.

Las personas investigadoras que estén interesadas en formar parte del programa deben, en primer lugar, solicitar su ingreso al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII). A continuación van a obtener, de acuerdo a la evaluación correspondiente, un reconocimiento de su nivel, explicó por su parte la lingüista Violeta Vázquez Rojas Maldonado.

Como parte de la iniciativa, si es que lo necesitan pueden solicitar un apoyo económico anual de 45 mil pesos para que las asesorías a las y los estudiantes también puedan ser presenciales o igualmente para que puedan impartir un seminario.

La convocatoria va a ser publicada el cinco de junio, pero la recepción de solicitud va a estar disponible hasta el 26 de dicho mes y cerrará el 24 de julio. Los requisitos para ser parte de las Cátedras de la Diáspora Mexicana incluyen ser personas con doctorados vinculados con proyectos de investigación científica y humanista en México que residan en el exterior. Si en el momento de su registro cuentan ya o no con un reconocimiento vigente del SNII no hace diferencia.

El siguiente paso es llenar el perfil único y la solicitud de la SECIHTI y deberán de contar con una carta de acogida de alguna institución de educación superior o de un Centro de Investigación mexicano que respalde que están llevando a cabo actividades en vinculación con la institución.

El periodo de evaluación va a durara un mes (26 de julio al 26 de agosto) y en tanto los resultados estarán listos a partir del 14 de septiembre. Por último la vigencia de la distinción va a ser valida desde enero del 2027.