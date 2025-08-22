Cae “El Chispa”, autor del ataque en el bar “Los Cantaritos” en Querétaro

Detenido Jorge "N", alias "El Chispa". (Especial)

Fue detenido José Luis ‘N’, alias “El Chispa” o “El Snoopy”, probable autor del homicidio de 10 personas el nueve de noviembre de 2024 en el bar ‘Los Cantaritos’ en Querétaro.

En la colonia Santa Mónica, autoridades realizaron un operativo conjunto entre la Fiscalía de Querétaro, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), así como la policía estatal y municipal.

Esta es la tercera orden de aprehensión cumplimentada a posibles responsables al ataque al bar “Los Cantaritos”.

El pasado 20 de marzo fue detenido José Francisco “N”, aias “Alfa 1”, líder del grupo delictivo que ejecutó la masacre.

En ese momento, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, resaltó que junto al “Alfa 1″, también fue capturada Sandra “N”, alias “La Patrona”, encargada del tráfico de drogas y enlace operativo de la organización.

Tras analizar las cámaras de videovigilancia en la zona y realizar entrevistas ciudadanas, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Querétaro y autoridades locales, identificaron a integrantes de la célula delictiva que provocó la masacre en el bar y otros ataques contra grupos rivales y autoridades, además de estar vinculados con delitos como delincuencia organizada, secuestro, robo de hidrocarburo, homicidios y venta de droga en la región.

También se identificaron cinco inmuebles utilizados para resguardar a sus integrantes y realizar actividades delictivas; cuatro de ellos ubicados en el estado de Querétaro y uno más en Guanajuato.

En un despliegue coordinado, los agentes de seguridad intervinieron los domicilios ubicados en las colonias Juriquilla, Real de Juriquilla, La Pradera y el kilómetro 32.5 del Libramiento Norponiente de Tlacote el Alto, en Querétaro; y otro localizado en la colonia La Providencia en San Miguel de Allende, Guanajuato.

En uno de los inmuebles en Querétaro fueron detenidos José Francisco “N” y Sandra “N”, identificados como los principales operadores de la aianza entre grupos criminales, además de ordenar acciones violentas contra integrantes de organizaciones delictivas rivales, en dicho inmueble se aseguraron dos bolsas con cristal, una caja de cartuchos útiles, tres vehículos y dos motocicletas de alta gama.

En los otros domicilios intervenidos en el estado de Querétaro, fueron detenidos tres hombres más y una mujer, y en el inmueble localizado en Guanajuato, fueron arrestados dos hombres, donde se aseguraron diversas dosis de droga, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

De manera simultánea y resultado de las investigaciones, en la Calle 30, del Fraccionamiento Piedra de Agua, en el municipio de Umán, Yucatán, fue detenido José Remedios “N”, operador del mismo grupo delictivo y jefe de homicidas y narcomenudistas.

Ataque a “Los Cantaritos”

La noche del nueve de noviembre, en el bar “Los Cantaritos”, ubicado en la calle de Circunvalación, en centro de Querétaro, un comando armado irrumpió en las instalaciones del lugar y abrió fuego contra los asistentes. El saldo fue de 10 personas fallecidas, siete heridos y una persona detenida.

La masacre ocurrió alrededor de las nueve de la noche, cuando al menos cuatro sujetos ingresaron al establecimiento con armas largas, las cuales accionaron contra los comensales y después huyeron del bar a bordo de una camioneta.