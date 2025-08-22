Se prevé que la cancelación de visas estadounidenses no afectará a camioneros mexicanos

El canciller Juan Ramón de la Fuente prevé que la cancelación de visas estadounidenses no afectará a camioneros mexicanos

Luego de que el Gobierno de Estados Unidos anunciara la suspensión de la emisión de visas de trabajo a conductores extranjeros, el canciller Juan Ramón de la Fuente informó que, aunque continúan estudiando el caso, está decisión no afectaría a los transportistas mexicanos debido a las disposiciones previstas en el T-MEC.

“Porque los conductores de camiones mexicanos tienen una visa que está prevista en el T-MEC, que es una visa B, y esta nueva disposición solamente afectará aquellos conductores que tienen otros tipos de visa, E y H”, señaló el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Informó que la medida abordada por el gobierno vecino tiene el objetivo de “prevenir el cabotaje”, es decir, cuando se traslada mercancía de un estado a otro de la Unión Americana.

“Entonces, lo que podemos decir hasta ahora es que no parece que vaya a afectar a los conductores de camiones mexicanos, pero de todas maneras seguimos estudiando”, destacó el canciller.

Esta nueva medida fue anunciada el jueves por el secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio, quien comunicó la cancelación de las visas de trabajo con efecto inmediato a extranjeros que quieran quieran trabajar como conductores de camiones comerciales, luego de que un ciudadano de la India fuera arrestado por causar un accidente en una autopista de Florida.