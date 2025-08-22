En Oaxaca refuerzan diálogo y seguridad entre comunidades mixtecas

Mesas de diálogo entre Santiago Yosondúa y Santa María Yolotepec

La Secretaría de Gobierno (SEGO) de Oaxaca mantiene vigente la mesa de diálogo entre autoridades de Santiago Yosondúa y Santa María Yolotepec, en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, con el objetivo de avanzar en consensos que permitan resolver el conflicto agrario que ha afectado a ambas comunidades por más de 77 años.

Durante el encuentro, la SEGO reafirmó su compromiso de acompañar de cerca a las autoridades municipales y agrarias, promoviendo siempre el diálogo como la vía legítima para alcanzar acuerdos y fortalecer la gobernabilidad en la región.

De manera simultánea, la Policía Estatal, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca implementaron un operativo de seguridad en la zona del conflicto, realizando recorridos preventivos y peritajes relacionados con los incidentes ocurridos el pasado lunes. Estas acciones buscan proteger a las familias, garantizar el libre tránsito y crear condiciones que fomenten el respeto mutuo entre ambas comunidades.

La SEGO hizo un llamado a los habitantes de Santiago Yosondúa y Santa María Yolotepec a mantener la calma, evitar provocaciones y continuar apostando por el diálogo como único camino para consolidar la paz social en esta parte de la Mixteca.