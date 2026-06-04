¿El fin de las Afores? Esta es la propuesta de Pensionissste y un nuevo modelo de pensiones (Cuartoscuro)

Martí Batres, titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), anunció que el gobierno federal analiza la posibilidad de modificar el sistema de pensiones basado en la Ley del ISSSTE de 2007.

Durante la tercera mesa de diálogo entre el ISSSTE, la SEP y la Secretaría de Gobernación con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se planteó de manera formal la creación de una aseguradora pública y el fortalecimiento operativo de PENSIONISSSTE para modificar el actual esquema de cuentas individuales.

PENSIONISSSTE: ¿Qué se busca con el fortalecimiento operativo de la Afore pública?

La iniciativa, impulsada en el marco de las intensas movilizaciones magisteriales en la Ciudad de México a escasos días del inicio de la inauguración del Mundial 2026, busca revertir los efectos de la reforma implementada en 2007.

Con esta estrategia, las autoridades federales pretenden abrir una vía que desplace de manera gradual la injerencia de las administradoras de fondos privadas en el sector público.

Un nuevo modelo de pensiones con aseguradora pública

La propuesta presentada por Martí Batres, director general del ISSSTE, surge a partir de un diagnóstico institucional sobre las consecuencias negativas de la Ley del ISSSTE de 2007.

Según explicó el funcionario este jueves 4 de junio, aquella reforma sustituyó el histórico régimen público, solidario e intergeneracional por el sistema de cuentas individuales administradas mayoritariamente por empresas financieras privadas.

De acuerdo con la información de la dependencia, la implementación de una aseguradora pública busca constituir un organismo especializado con funciones exclusivas. Esta nueva entidad asumiría de forma directa la administración y la entrega mensual de las pensiones a las personas retiradas en el país.

El avance hacia este esquema se plantea como un proceso gradual orientado a restaurar los principios públicos y solidarios en beneficio de los derechohabientes.

Mayor poder para PENSIONISSSTE en el sistema de seguridad social

Según el anunció de Batres, el nuevo organismo coordinará sus funciones de forma directa con PENSIONISSSTE para consolidar la estructura del Estado en la gestión del retiro laboral.

La administración actual busca alternativas viables para minimizar el impacto del modelo privatizador establecido durante el gobierno de Felipe Calderón. En este escenario, PENSIONISSSTE se perfila como la pieza central y la alternativa de mejora para todos los trabajadores estatales adscritos al régimen de cuentas individuales.

En la actualidad, PENSIONISSSTE opera como la única Afore cien por ciento pública dentro del mercado nacional. Su labor principal consiste en invertir y administrar los fondos de retiro de los empleados que cotizan de forma activa tanto en el ISSSTE como en el IMSS o de manera independiente.

Diálogo abierto sin acuerdos concretos ante las protestas de la CNTE

La propuesta de reestructuración pensionaria fue expuesta ante la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE en un intento por destrabar el conflicto social. Los maestros disidentes mantienen un plantón en el Zócalo capitalino desde el pasado 1 de junio, registrando roces con las fuerzas policiales en jornadas de alta tensión.

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reiteró el llamado gubernamental a mantener la vía pacífica y el diálogo. Por su parte, los representantes de la CNTE señalaron que las mesas de trabajo no han derivado en convenios definitivos.