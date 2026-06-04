Lotería Nacional presenta nuevo billete dedicado a la Selección Mexicana

Nuevo Billete La Lotería Nacional presentó una edición especial dedicada al Tricolor que participará en la próxima Copa del Mundo.

A menos de nos días de que México vuelva a recibir una Copa del Mundo, la Selección Nacional ya tiene un nuevo reconocimiento. La Lotería Nacional presentó el billete conmemorativo del Sorteo Mayor No. 4020, una edición especial dedicada al equipo que representará al país en el Mundial de 2026.

La presentación reunió a directivos de la Federación Mexicana de Futbol, autoridades del Gobierno federal y figuras históricas del balompié nacional, quienes destacaron el significado que tiene el Tricolor para millones de aficionados dentro y fuera del país.

Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), señaló que el billete simboliza mucho más que una imagen deportiva, ya que representa la identidad, la historia y las expectativas de una afición que espera ver a México hacer historia en casa durante la próxima justa mundialista.

Recordó además que el país se convertirá en el primero en albergar tres Copas del Mundo, luego de haber sido sede en 1970 y 1986. También destacó que el partido inaugural del torneo se jugará en territorio mexicano, un hecho que colocará nuevamente al país en el centro de la atención internacional.

Por su parte, la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, explicó que este billete busca reconocer el esfuerzo de jugadores, cuerpo técnico, directivos y de todas las personas que han contribuido al desarrollo del futbol nacional.

La funcionaria agregó que esta emisión especial está alineada con la visión de que el Mundial 2026 deje beneficios más allá de las canchas, impulsando el deporte, los hábitos saludables y la participación de niñas, niños y jóvenes.

Durante el evento, Gabriela Cuevas Barron, coordinadora del Gobierno de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, destacó que la meta es construir un llamado “Mundial Social”, cuyo legado permanezca en las comunidades una vez que termine el torneo.

Explicó que ya existen acciones concretas para alcanzar ese objetivo, entre ellas la rehabilitación de más de 4 mil 200 canchas y la participación de alrededor de 1.2 millones de personas en la Copa Escolar, un programa que busca detectar talento y acercar a más jóvenes al deporte.

El billete conmemorativo corresponde al Sorteo Mayor No. 4020, que repartirá una bolsa total de 66 millones de pesos y un premio principal de 21 millones de pesos en tres series. Para esta edición fueron emitidos 3.6 millones de cachitos que ya están disponibles en puntos de venta y plataformas digitales de la Lotería Nacional.

Al acto también asistieron exseleccionados nacionales, medallistas olímpicos y jugadoras que formaron parte de la Selección Mexicana en el Mundial Femenil de 1971, quienes acompañaron la presentación de una edición que busca unir futbol, historia y orgullo nacional en la antesala de la Copa del Mundo de 2026.