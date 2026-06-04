“Tampoco es para alarmarnos”: morenistas sobre presunto retiro de visas a gobernadores

Alfonso Ramírez Cuéllar defiende la carta de AMLO

Los vicecoordinadores parlamentarios de Morena en el Senado y Cámara de Diputados consideraron “muy oportuna” la carta del ex presidente Andrés Manuel López Obrador ante la embestida a que --según ellos—sufre el país por parte de actores externos e internos y desestimaron el supuesto retiro de las visas a los gobernadores de Sonora y Tamaulipas Alfonzo Durazo y Américo Villarreal por parte de Estados Unidos al considerar que “tampoco es para alarmarnos”.

“Ahora que si a alguien le quitan la visa pues puede ser por muchos motivos, tampoco es para alarmarnos, ni para alterarnos que alguien le quitaron la visa, ya tendrán las autoridades migratorias de Estados Unidos que informar por cuál fue el motivo del retiro de la visa”, aseveró el vicecoordinador de Morena en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuellar

En tanto que el vice coordinador de Morena en el Senado, Higinio Martínez consideró que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario.

“Se dice que hay una investigación, nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario, se dice que hay una investigación en los últimos nombres, ya se verá, se va ver más adelante”, aseveró

Asimismo negaron que el gobierno federal proteja al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, pues indicaron se han realizado las diligencias e investigaciones correspondientes.

“Nosotros vamos a desatar como ya lo hemos hecho, las investigaciones necesarias tanto por la fiscalía como por la UIF, cuando tengamos los elementos para que determinados funcionarios sean sujetos a procesos de revisión de sus antecedentes o de sus actuaciones”, aseveró Ramírez Cuellar

Los morenistas defendieron las expresiones vertidas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador a través de una carta publicada en sus redes sociales y recalcaron que México está sometido a una embestida de sus enemigos externos.

“México el país está sometido a una embestida por actores externos, y por actores internos y hay muchas voces que nos oponemos a eso, una voz más, la voz del expresidente Andrés Manuel que hoy se pronuncia que habla sobre esto que nosotros sostenemos de que hay una injerencia externa y una participación interna no de nuestros adversarios, sino de nuestros enemigos es distinto pospuesto que también cabe una declaración, una voz como la de Andrés Manuel “, sostuvo Higinio Martínez

Aseguraron que así como otros exmandatarios del país se han expresado sobre la realidad nacional, López Obrador hizo uso de su legítimo derecho.